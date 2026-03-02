Policija lūdz palīdzību: meklē attēlā redzamo vīrieti saistībā ar 6400 eiro izkrāpšanu
Valsts policija aicina iedzīvotājus palīdzēt atpazīt vīrieti, kurš, iespējams, saistīts ar 6400 eiro izkrāpšanu Rīgā.
Kriminālprocess tika uzsākts 2024. gada 25. janvārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Pārdaugavas pārvaldē saskaņā ar Krimināllikuma 177. panta pirmo daļu – par krāpšanu.
Izmeklēšanā noskaidrots, ka 2024. gada 22. janvārī cietušais saņēma zvanu no nepazīstama numura ar informāciju par it kā uzlauztu “Google” kontu. Sarunas laikā ar nenoskaidrotu sievieti viņš piekrita nodot savu AS “CITADELE” bankas karti ar PIN kodiem kurjeram. Pēc tam 22. un 23. janvārī no cietušā konta bankomātos tika izņemti 4400 eiro, kā arī veikti vairāki nelikumīgi pārskaitījumi. Kopējie zaudējumi sasniedz 6400 eiro.
No bankas saņemtajos videonovērošanas attēlos redzams vīrietis, kurš no bankomātiem izņem naudu. Policija lūdz atsaukties ikvienu, kurš atpazīst fotogrāfijās redzamo personu vai zina viņa atrašanās vietu.
Informāciju iespējams sniegt, zvanot Rīgas Pārdaugavas pārvaldes Kriminālpolicijas biroja 2. nodaļas vecākajai inspektorei pa tālruni 67070835 vai pa vienoto ārkārtas tālruni 112, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: marina.petkevica@riga.vp.gov.lv.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā nav pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.