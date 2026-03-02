Tuvajos Austrumos izvietotie Latvijas karavīri turpina dienestu, ievērojot drošības pasākumus
Tuvajos Austrumos izvietotie Latvijas karavīri turpina dienestu visās starptautiskajās operācijās, ievērojot attiecīgo operāciju komandieru ieviestos drošības pasākumus, atzina Aizsardzības ministrija.
Patlaban Latvijas karavīri turpina dienestu visās starptautiskajās operācijās, ievērojot attiecīgo operāciju komandieru ieviestos drošības pasākumus. Aizsardzības ministrija ir pastāvīgā saziņā ar Latvijas kontingentiem starptautiskajās operācijās, kā arī ciešā koordinācijā ar sabiedrotajiem, norādīja ministrijā.
Patlaban Latvijas bruņoto spēku karavīri pilda dienesta pienākumus astoņās starptautiskās militārās operācijās un misijās, tostarp ANO Pamiera uzraudzības organizācijas misijā Izraēlā, ANO starptautiskajā operācijā Libānā, NATO misijā Irākā, pret teroristisko organizāciju "Daesh" vērstajā militārajā operācijā "Inherent Resolve" Irākā, ES jūras drošības operācijā Sarkanās jūras reģionā un ES jūras operācijā Vidusjūras reģionā.
Jau ziņots, ka kopš sestdienas Izraēla un ASV ir veikušas triecienus simtiem mērķu Irānā, vēršoties pret raķešu palaišanas vietām, ar Teherānas kodolprogrammu saistītiem objektiem, armijas štābiem un politiskajiem līderiem.
Uzbrukumā sestdien tika likvidēts Irānas teokrātiskā režīma augstākais vadonis ajatolla Ali Hamenei.
Izraēla un ASV uzstāj, ka uzbrukuma mērķis ir novērst draudus, ko rada Irānas raķešu spējas un kodolprogrammas, kā arī dot irāņiem iespēju gāzt savu valdību.
Irāna veikusi prettriecienus Izraēlai, kā arī ASV militārajiem objektiem Persijas līča valstīs.