Fani netic savām acīm: “Tas nav viņš!” Džima Kerija retā parādīšanās uz sarkanā paklāja raisa diskusijas
Komēdiju aktieris Džims Kerijs izraisījis plašu fanu reakciju pēc tam, kad viņš tika iemūžināts retā intervijā uz sarkanā paklāja Francijas kino balvu pasniegšanas ceremonijā. Zvaigznes neatpazīstamais izskats daudzus mudināja domāt, ka Keriju aizstājis dubultnieks.
64 gadus vecais kanādiešu–amerikāņu aktieris, kurš pēdējos gados būtiski atkāpies no publiskās dzīves, ceturtdien Parīzē 51. “César” balvu pasniegšanā saņēma mūža ieguldījuma apbalvojumu — “César d’honneur”.
Pēc uzkāpšanas uz skatuves Kerijs teica emocionālu pateicības runu, kurā godināja savu tēvu, un visu runu teica franču valodā. “Kāda bija mana franču valoda? Gandrīz viduvēja, vai ne?” viņš pajokoja beigās.
Taču fani palika apjukuši, kad sociālajos tīklos sāka izplatīties video, kurā redzams Kerijs uz sarkanā paklāja pēc ceremonijas.
Videoaktieris, ģērbies melnā smokingā un ar gariem melniem matiem, dažiem faniem šķita neatpazīstams, un viņi uzstāja, ka viņam veikta plastiskā operācija vai arī viņš esot aizstāts ar dubultnieku. “Tas bija vienkārši izcils vakars,” Kerijs teica reportieriem, turot rokās balvu. “Patiešām izcils vakars.”
“Nekādā gadījumā tas nav īstais Džims,” kāds komentēja pie video.
“Džimam Kerijam vienmēr ir bijušas brūnas acis — izteikti brūnas acis. Šī ir sliktākā atdarināšana, kāda jebkad redzēta,” sacīja cits.
“Droši vien sejai daudz kas darīts. Izskatās pavisam citādi,” rakstīja vēl kāds. “Es neesmu sazvērestību teoriju piekritējs, bet tas nav Džims Kerijs,” piebilda cits.
Citi savukārt aplaudēja Kerija sasniegumam un aizstāvēja viņa izskatu — viens argumentēja, ka viņš izskatās tāpat kā savā pēdējā publiskajā parādīšanās reizē “Rock & Roll Hall of Fame” uzņemšanas ceremonijā novembrī.
Ārvalstu mediji ziņo, ka leģendārais aktieris esot kļuvis diezgan noslēgts — it kā slēpjoties Havaju salās, izmantojot viltotu vārdu, dzīvojot ārpus ierastās infrastruktūras un bieži pat aizmirstot, kāda ir nedēļas diena.
Kādreiz Holivudas producentu un miljonu fanu visā pasaulē iemīļots par meistarīgo komēdiju un unikālo aktierspēles stilu, Kerijs, kā tiek apgalvots, joprojām saņem piedāvājumus filmēties trīs līdz četrās filmās gadā, taču tos visus noraida.