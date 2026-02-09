Sietlas “Seahawks” izcīna otro “Super Bowl” titulu, finālā pieveicot “Patriots”
Nacionālās amerikāņu futbola līgas (NFL) finālspēlē jeb "Super Bowl" svētdien triumfēja Sietlas "Seahawks", izcīnot savu otro čempionu titulu.
Finālā "Seahawks" ar 29:13 (3:0, 6:0, 3:0, 17:13) pieveica Jaunanglijas "Patriots" komandu.
Par 60. "Super Bowl" vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Kenets Volkers no "Seahawks".
Jau ziņots, ka "Seahawks" triumfēja Nacionālajā Futbola konferencē (NFC), cīņā par vietu finālspēlē ar 31:27 pieveicot Losandželosas "Rams", savukārt "Patriots" bija labākie Amerikas Futbola konferencē (AFC), kur izšķirošajā "play off" mačā ar 10:7 pārspēja Denveras "Broncos".
Sietlas komanda "Super Bowl" triumfēja pēc 12 gadu pārtraukuma, bet "Patriots" neizdevās izcīnīt savu septīto titulu, kas tai ļautu kļūt panākumiem bagātāko komandu NFL vēsturē. Sešas reizes "Super Bowl" uzvarējusi arī Pitsburgas "Steelers" komanda.
"Super Bowl" mačā "Seahawks" un "Patriots" tikās arī 2015. gadā, kad ar 28:24 pārāka izrādījās Jaunanglijas komanda.
Pagājušajā sezonā par "Super Bowl" uzvarētājiem kļuva Filadelfijas "Eagles", kas ar 40:22 pārspēja iepriekšējo divu gadu čempionus Kanzassitijas "Chiefs".