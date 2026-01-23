Olga Dreģe par pārmaiņām Dailes teātrī un savu vietu tajā: "Laika rats nav apturams"
"Man jums ir jāsaka - laika rats nav apturams," secina tautā mīlētā aktrise Olga Dreģe, kuras vairs nebūs Dailes teātra štatā.
"Dailes teātris jau ir izticis bez Harija Liepiņa, bez Eduarda Pāvula, bez Lilitas Bērziņas, bez Vijas Artmanes. Iztiks arī bez manis," tā aktrise teikusi žurnālam "Kas Jauns", komentējot notikušās pārmaiņas Dailes teātrī. Kā zināms, teātra direktors Juris Žagars lēmis pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar Leldi Dreimani, štata vieta vairs teātrī nebūs aktrisēm Olgai Dreģei un Lidijai Pupurei, to apsver pamest arī Mirdza Martinsone. Īpaši sāpīgi tas likās Dreimanei, kas esot vērsusies pie juristiem. Savukārt teātris norāda – amata vietu likvidēšana veikta, izvērtējot aktieru nodarbinātību un pieprasījumu.
Dreģe atgādina, ka 1. martā viņai apritēs 88 gadi, un jādod vieta jaunajai paaudzei. “Es savu jau esmu paveikusi. Paliek aktieru vārdā nosauktās balvas, paliek filmas un laikabiedru mīlestība, bet viss ar laiku kļūst par vēsturi.” Viņa uzsver, cik svarīgi ir novērtēt cilvēkus, kamēr viņi ir līdzās. “Mīliet savus tuviniekus un laikabiedrus, jo kopā būšanas laiks ir ļoti īss.” Dreģe atzīst, ka jūtas pateicīga par visu mūžu, kas pavadīts Dailes teātrī: “Esmu nostrādājusi visu mūžu līdz pat beigām, un par to esmu vienkārši aplaimota.”
Jau februārī māksliniecei sāksies mēģinājumi pie poļu režisora izrādē "Īstie rietumi", un viņa turpinās spēlēt arī savas līdzšinējās izrādes. “Katram liktenis ir citāds, bet man ir bijis laimīgs liktenis.” Olga Dreģe uzsver, ka lēmumu turpināt darbu ārštatā pieņēmusi labprātīgi.
Neatkārtojamās aktrises Olgas Dreģes 85 gadu jubilejas svinības Dailes teātrī
1. martā savu 85. jubileju svinēja izcilā Dailes teātra aktrise Olga Dreģe.