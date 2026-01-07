Turpmāk arī bez izcilās aktrises Dreģes! Dailes teātris skaidro masveida atlaišanas iemeslus
Dailes teātris sniedzis paskaidrojumu, kādēļ tā direktors Juris Žagars lēmis pārtraukt darba tiesiskās attiecības ar aktrisi Leldi Dreimani. Tāpat teātris paziņojis, ka štata vieta vairs teātrī nebūs leģendārajai aktrisei Olgai Dreģei un to apsver pamest arī aktrise Mirdza Martinsone.
Teātris skaidro, ka aktrises Olga Dreģe un Lidija Pupure pašas piedāvājušas turpināt darbu ārštata statusā, savukārt aktrise Mirdza Martinsone patlaban apsver iespēju pāriet ārštatā. Visas trīs aktrises turpinās spēlēt esošajās izrādēs un piedalīties aktieru atlasēs.
Savukārt lēmums izslēgt no štata vietas aktrisi Leldi Dreimani, kura sociālajos tīklos skaidroja diskutablo veidu kā teātra direktors Juris Žagars centies viņu piespiest aiziet no darba, esot pieņemts aktrises zemās noslodzes dēļ.
Dailes teātris skaidroja, ka "apkopojot datus par pēdējām trim sezonām, teātris secinājis, ka no štata aktieriem Dreimanei šajā periodā bijusi vismazākā noslodze - vidēji 27 izrādes sezonā, savukārt noslogotākie aktieri spēlējuši vairāk nekā 100 izrādes sezonā. Aprēķinos nav iekļauti aktieri, kas strādā pusslodzē vai šajā periodā bijuši slimības vai bērna kopšanas atvaļinājumos".
Teātrī akcentē, ka aktieru noslodzi nosaka režisoru izvēle, nevis teātra vadība, un Dreimanei piedāvāts pāriet uz ārštata attiecībām, turpinot spēlēt esošajās izrādēs. Šāds piedāvājums aktrisei izteikts atkārtoti.
Attiecībā uz darba attiecību izbeigšanas procedūru teātris skaidro, ka aktrise tika iepazīstināta ar paziņojumu par iespējamu darba tiesisko attiecību pārtraukšanu saskaņā ar Darba likumu. Teātrī klāsta, ka darbiniekam šādā gadījumā jāparakstās par dokumenta saņemšanu, un, ja darbinieks atsakās to darīt, darba devējam ir tiesības pieaicināt lieciniekus. Teātris uzsver, ka Dreimane parakstījusies par dokumenta saņemšanu.
Teātrim samazinātas valsts dotācijas
Teātrī norāda, ka 2024. gada septembrī saņemtas Kultūras ministrijas norādes par valsts dotācijas samazinājumu 276 205 eiro apmērā, aicinot teātri rast risinājumus izmaksu samazināšanai un ieņēmumu palielināšanai. Dailes teātris skaidro, ka valsts dotācija līdz šim nav segusi teātra atalgojuma fondu, bet pārējās izmaksas teātris sedz no pašu ieņēmumiem.
Saņemot informāciju par dotācijas samazinājumu, teātris izstrādāja pasākumu plānu, tostarp samazinot jauniestudējumu skaitu un izvērtējot darbinieku noslodzi un efektivitāti. Dailes teātra valde 2025. gada 29. oktobrī pieņēma lēmumu par strukturālajām izmaiņām, paredzot mākslinieciskās daļas štata darbinieku skaita samazinājumu.
Šo izmaiņu dēļ tiek likvidētas trīs brīvās aktieru vakances un četras aktieru amata vietas. Teātrī norāda, ka aktieru amata vietu likvidēšana veikta, izvērtējot aktieru nodarbinātību un pieprasījumu pēc viņu profesionālās darbības saskaņā ar apstiprinātiem kritērijiem.
Vienlaikus teātris noraida apgalvojumus, ka štata samazināšana būtu saistīta ar izrāžu finansiālajiem rādītājiem, norādot, ka Dailes teātra repertuāra izrāžu kopējā bilance ir pozitīva un pērn sasniegts biļešu tirdzniecības rekords - aptuveni 4,3 miljoni eiro. Teātrī arī norāda, ka patlaban citi štata samazinājumi nav plānoti, izņemot šujmašīnu mehāniķa amata vietu, kuras funkcijas paredzēts nodot ārpakalpojumā.