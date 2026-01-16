Nobele prēmijas laureāte Marija Korina Mačado: "Pienāks īstais laiks - es tikšu ievēlēta par Venecuēlas prezidenti"
Venecuēlas opozīcijas līdere Marija Korina Mačado intervijā telekanālam "Fox News" piektdien pauda pārliecību, ka tiks ievēlēta par prezidenti, kad būs pienācis īstais laiks.
Pēc līdzšinējā Venecuēlas prezidenta Nikolasa Maduro sagūstīšanas ASV militārās operācijas gaitā Karakasā Savienoto Valstu prezidents Donalds Tramps kā Venecuēlas pagaidu līderi atbalstījis Maduro bijušo viceprezidenti Delsiju Rodrigesu.
"Es ticu, ka tad, kad būs pienācis īstais laiks, es tikšu ievēlēta par Venecuēlas prezidenti, pirmo prezidenti sievieti," intervijā "Fox News" sacīja Mačado.
Mačado partija publiskojusi liecības, ka Maduro ir nozadzis 2024. gada vēlēšanas. Šos apgalvojumus atbalsta Vašingtona un liela daļa starptautiskās sabiedrības.
Taču Tramps ir teicis, ka Mačado nav pietiekama atbalsta venecuēliešu vidū, un izvēlējies strādāt ar Rodrigesu, ja vien viņa ievēros prasības par ASV piekļuvi Venecuēlas milzīgajām naftas rezervēm.
"Es vēlos kalpot savai valstij tur, kur esmu noderīgāka. Man ir piešķirts mandāts, un man šis mandāts ir," sacīja opozīcijas līdere.
Ceturtdien Mačado pasniedza Trampam savu Nobela Miera prēmijas medaļu.
"Viņš to ir pelnījis," sacīja politiķe. "Un tas bija ļoti emocionāls brīdis, es nolēmu pasniegt Nobela Miera prēmijas medaļu Venecuēlas tautas vārdā."
Tramps vairākkārt - gan pirms Nobela Miera prēmijas piešķiršanas, gan pēc tam - uzstājis, ka prēmija pienākas viņam.
Trampam un Rodrigesai trešdien bija pirmā telefonsaruna, un Baltais nams paziņoja, ka prezidentam "patīk tas, ko viņš redz".
Laikraksts "New York Times" ziņo, ka ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes (CIP) direktors Džons Ratklifs ceturtdien ticies ar Rodrigesu, un tā ir vēl viena zīme, ka Vašingtona viņu uzskata par vēlamo līderi, vismaz īstermiņā.