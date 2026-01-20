"Beidzot tas ir klāt!" - deviņas jaunās emocijzīmes, kuras jau šogad būs pieejamas mūsu viedtālruņos
Deviņas jaunas emocijzīmes šogad nonāks mūsu viedtālruņos. Par vienu no tām cilvēki ir sajūsmā un nespēj sagaidīt, kad varēs to izmantot.
Ko mēs darītu bez emocijzīmēm? Sarakstoties tās palīdz paust emocijas, sajūtas, idejas un dažādas nianses. Neskatoties uz to, ka viedtalruņa lietotājiem jau šobrīd ir pieejamas aptuveni 3900 dažādas emocijzīmes, tiek ziņots, ka šogad šis klāsts paplašināsies.
Jaunās emocijzīmes, kuras nevienam iepriekš nezinot tika augšupielādētas "Unicode" publiskajos arhīvos un vēlāk publicētas vietnē "Emojipedia", ir daļa no projekta "Emoji 18.0". Lietotājiem šīs emocijzīmes paredzams, ka būs pieejams lietošanai šī gada septembrī. Tomēr pašlaik tās vēl ir izstrādes stadijā, un to dizains iespējams mainīsies, raksta "Emojipedia".
"Unicode" ir bezpeļņas organizācija, kas atbild par jaunu emocijzīmju konceptu izstrādi un ieteikšanu. Pat pēc tam, kad "Unicode" šīs deviņas jaunās emocijzīmes apstiprinās, uzņēmumiem, piemēram, "Apple", "Google" un "Samsung", būs nepieciešams laiks, lai tās pielāgotu un augšupielādētu ierīcēs — parasti tas aizņem vairākus mēnešus vai pat ilgāk.
Kādas tad izskatīsies šīs jaunās emocijzīmes?
Divi īkšķi — viens norāda pa kreisi, otrs pa labi —, sejiņa, kas samiedz acis, meteors, bāka, tauriņš, dzēšgumija, tīkls ar rokturi un marinēts gurķis.
No visām jaunajām emocijzīmēm daudziem jau īpaši patīk jaunā sejiņa un marinēts gurķis. Cilvēki publiskajā telpā norāda, ka šo sejiņu izmantos sarunās, lai paustu ironiju, šaubas vai joka pēc.
Savukārt marinēts gurķis pretendē uz baklažāna pozīciju, kas jau gadiem ilgi tiek izmantots seksuāla zemteksta paušanai.
Pickle emoji hasn’t even come out yet and its innocence is already dead on arrival. https://t.co/XSUWLkBVel— WNRN Internet Championship (@InternetTitle) January 12, 2026
Kāds lietotājs platformā "X" raksta: "Mēs visi zinām, kā tiks izmantots marinētais gurķis," bet cits piebilst: "Marinētā gurķa emocijzīme vēl nav pieejama, bet mēs jau to esam padarījuši par kaut ko neķītru."
Savukārt kāds laimīgs lietotājs, iespējams, marinēto gurķu cienītājs, raksta: "Beidzot būs marinētais gurķis. Es to gaidīju GADIEM ilgi."
Bet pirms sāc lietot jaunās emocijzīmes, pārliecinās, ka lieto pareizi jau esošās. Z paaudze ir piegājusi sarakstīšanai radoši un pilnībā izmainījusi to, kādās situācijās tiek izmantotas dažādas emocijzīmes. Tagad pat parasts smaidiņš vairs nenozīmē, ka esi laimīgs.