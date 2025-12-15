Es zinu, ka tu šīs emocijzīmes lieto nepareizi. Kā tagad sarakstās Gen Z
Z paaudze ir piegājusi sarakstīšanai radoši un pilnībā izmainījusi to, kādās situācijās tiek izmantotas dažādas emocijzīmes. Tagad pat parasts smaidiņš vairs nenozīmē, ka esi laimīgs.
Ja tavs draugs atsūtījis smieklīgu video, pat nemēģini atbildēt ar sejiņu, kas raudot smejas (“crying laughing emoji”). Gen Z šim nolūkam izmanto galvaskausa emocijzīmi. Jā, tieši tā — galvaskaus vairs nav domāts tikai spocīgiem svētkiem. Tagad šī emocijzīme nozīmē, ka tu smejies tik stipri, ka “nomiri”. Ja joks bijis īpaši izcils, vari izvēlēties galvaskausu ar diviem kauliem.
Runājot par raudāšanu, arī sejiņa, kurai asaras līst straumēm pa vaigiem, vairs nenozīmē, ka esi saskumis, bēdīgs vai tiešām gatavs raudāt sāpju dēļ. Jaunā tendence ir šo emocijzīmi lietot brīžos, kad pozitīvu emociju pārņemts vēlies “raudāt” — kad kaut kas ir ļoti smieklīgs, mīlīgs vai aizkustinošs. Tā parāda, ka esi emocionāls.
Kā ar veco labo īkšķīti, kas pacelts uz augšu? Vai tas vēl joprojām nozīmē “viss ir forši” vai “labi padarīts darbs”? Dažreiz — jā. Taču Z paaudze to bieži izmanto ironiski, pat kā pasīvi agresīvu reakciju. Piemēram, draudzene uzraksta: “Es tomēr izlēmu nešķirties,” un pretī saņem paceltu īkšķi — šo var tulkot kā: “Nu labi, dari kā zini, bet man tas nešķiet pareizi.” Vai, piemēram, saņemot pēdējā brīdī ziņu: “Ai, man tomēr nesanāks ierasties, piedod,” — reaģējot ar īkšķīti, vari norādīt, ka esi aizkaitināts.
Emocijzīmi, kur redzama roka, kas lako nagus, nelieto tikai tad, kad dodies uz manikīru. To izmanto, lai kādu uzslavētu: kā komplimentu par lieliski padarītu darbu vai spēcīgu, iespaidīgu izteikumu. Tulkojumā — “perfekti!”, “bez komentāriem!”.
Divreiz padomā, pirms sūti klasisko smaidiņu. Jā — to klasisko. Tas vairs nenozīmē, ka tu smaidi, esi priecīgs vai laimīgs. Tagad to lieto sarkastiski: tu “smaidi”, bet patiesībā nejūties labi, un ar to parādi, ka viss nav kārtībā.
Mirdzošās zvaigznītes vairs nav domātas tikai skaista apsveikuma noslēgumam. Z paaudze tās liek abās pusēs vārdam vai frāzei, lai izceltu, ka doma ir īpaši svarīga vai spoža.
Arī sarkanā sirsniņa vairs nenozīmē tikai mīlestību vai to, ka kaut kas ļoti patīk. Z paaudze to pieliek teikuma beigās, ja tas ir nedaudz aizskarošs, lai “mīkstinātu” teikto.
Vai esi kādreiz lietojis smaidīgo emocijzīmi kovboja cepurē? Nē? Z paaudze to dara bieži — nevis tāpēc, lai pateiktu, ka dosies uz rančo, bet līdzīgi kā klauna seju: lai par kādu vai kaut ko pasmietos, norādot, ka situācija ir muļķīga vai absurda.
Savukārt mēness sejiņai ir visdažādākie pielietojumi. To izmanto, lai izteiktu nicinājumu, neapmierinātību, kritiku vai norādītu, ka kaut kas ir ļoti dīvains.