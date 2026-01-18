“Simpsonu” biedējošie pareģojumi 2026. gadam, kas patiesībā varētu piepildīties
Amerikāņu kulta animācijas seriāls "Simpsoni" ir slavens ar saviem biedējoši precīzajiem pareģojumiem - un šķiet, ka 2026. gads nav izņēmums. Šis skatītāju iemīļotais seriāls, kas pirmoreiz ēterā nonāca 1989. gadā, iemantojis teju mistisku slavu, jo daudzi tajā izskanējušie joki un sižeta līkloči vēlāk ar apbrīnojamu precizitāti piepildījušies reālajā dzīvē.
Seriāla fani norāda, ka scenāristi savulaik paredzējuši gan Donalda Trampa, gan Džo Baidena kļūšanu par ASV prezidentiem, gan "Twitter" pārtapšanu par "X", gan globālo Covid-19 pandēmiju. Tagad viņi ir pievērsušies nākotnei.
Kā raksta britu izdevums "Daily Mail", uzticamākie seriāla skatītāji ir apkopojuši virkni epizožu, kas, viņuprāt, varētu liecināt par 2026. gadā gaidāmajiem notikumiem. Šoreiz viņu uzmanības centrā nonākuši sižeti par iespējamu Trešo pasaules karu, jaunu “supergripas” paveidu, mākslīgā intelekta nostiprināšanos darba vidē, viedajām mājām, kas bojā cilvēkiem dzīvi, un pat citplanētiešu ierašanos.
Lai gan pareģojumos nav minēti konkrēti datumi, vērīgākie skatītāji saskatījuši saistību ar pasaulē notiekošo, kas varētu liecināt par to iespējamu piepildīšanos tuvākajā laikā.
Mākslīgā intelekta kundzība
2012. gada epizodē "Them, Robot" mākslīgais intelekts kļūst arvien jaudīgāks un pārņem Springfīldas – pilsētā, kur norisinās seriāla darbība, iedzīvotāju darba vietas. Montgomerijs Bērnss lielāko daļu atomelektrostacijas darbinieku aizstāj ar robotiem, kuri galu galā saceļas pret viņu. Situāciju glābj tie paši darbinieki, kurus Bērnss bija atlaidis. Mūsdienās šī tēma kļūst arvien aktuālāka. Pērn arvien vairāk cilvēku sākuši ikdienā izmantot mākslīgo intelektu, lai risinātu visdažādākos jautājumus: sākot ar uztura plāniem un treniņiem, beidzot ar psiholoģisko atbalstu. Arī uzņēmumi strauji integrē mākslīgo intelektu ikdienas procesos.
Bankas “JPMorgan” vadītājs Džeimijs Daimons intervijā “Fox News” atzina, ka mākslīgais intelekts patiešām “likvidēs darbvietas”, taču aicināja nekrist panikā, jo cilvēki, kuri spēj kritiski domāt un ir gatavi mācīties, bez darba nepalikšot.
Kosmosa tūrisma uzplaukums
Jau 1994. gadā animācijas seriāls “Simpsoni” pareģoja, ka kosmosa ceļojumi kļūs pieejami plašākai sabiedrībai. Sērijā "Deep Space Homer" NASA, cenšoties padarīt kosmosa izpēti pievilcīgāku masām, misijā kopā ar leģendāro astronautu Bazu Oldrinu iesaistīja "vidējo amerikāni" – virtuļu cienītāju Homēru Simpsonu.
Vēlāk, 2014. gada epizodē, seriāla veidotāji gāja soli tālāk, animētā formā attēlojot miljardieri Ričardu Brensonu atpūšamies ārpus Zemes atmosfēras. Zīmīgi, ka 2021. gadā uzņēmējs šo vīziju īstenoja dzīvē, tiešām veicot suborbitālu lidojumu.
Mūsdienās kosmosa tūrisms attīstās arvien straujāk. Piemēram, pērn kosmosā devās dziedātāja Keitija Perija. Lai gan šis ceļojums izpelnījās asu kritiku par nesamērīgo ietekmi uz vidi, tas, visticamāk, iezīmē jaunu – daudz pieejamāka kosmosa tūrisma – ēru.
Jaunas “supergripas” uzliesmojums
Pēdējā laikā vairākos ASV štatos fiksēts straujš jauna gripas paveida uzliesmojums, bet Ņujorkā izplatība sasniegusi pat “ļoti augstu” līmeni. Šie notikumi likuši sarosīties vērīgākajiem "Simpsonu" skatītājiem, kuri norāda – seriāls līdzīgu veselības krīzi un tās izraisīto haosu paredzēja jau pirms vairāk nekā 30 gadiem.
Runa ir par 1993. gada sēriju "Marge in Chains", kurā tika attēlots scenārijs, kā no Japānas ar pasta sūtījumiem Springfīldā nonāk bīstams vīruss. Epizode spilgti ilustrēja ne tikai infekcijas izplatību, bet arī tai sekojošo sabiedrības reakciju – masu paniku, iracionālas bailes un pūļa prasības pēc tūlītēja brīnumlīdzekļa.
Lai gan šī sērija piedzīvoja "otro elpu" jau Covid-19 pandēmijas laikā, pašreizējais saslimstības pieaugums ASV liek domāt, ka seriāla veidotāju atspoguļotā tematika joprojām ir biedējoši aktuāla.
"Gudrās mājas" kļūst bīstamas
Lai gan viedās tehnoloģijas šodien ir kļuvušas par pašsaprotamu ikdienas sastāvdaļu, “Simpsoni” automatizēto mājokļu ēru un tās iespējamās ēnas puses apspēlēja jau pirms vairāk nekā 20 gadiem.
2001. gada sērija "Treehouse of Horror XII" kalpo kā brīdinājums par tehnoloģiju pārmērīgu ienākšanu sadzīvē. Šajā sērijā tika attēlota māja, kas aprīkota ar balss vadību un mākslīgo intelektu. Lai gan sākotnēji sistēma uzticami kalpoja ģimenei, drīz vien tā pārņēma pilnīgu kontroli, no palīga pārtopot par nāvējošu draudu mājas iemītniekiem.
Dabas katastrofas un klimata pārmaiņas
Vides tēmas un ekoloģiskās krīzes “Simpsonu” vēsturē parādījušās vairākkārt. Jau 1992. gada epizodē "Homer the Heretic" attēlota spēcīga sniega vētra, savukārt pilnmetrāžas filmā "Simpsoni" pilsēta cieš no globālas ekoloģiskas katastrofas, ko izraisījusi toksisku atkritumu iepludināšana ezerā. Ņemot vērā aktuālās ziņas par postošām vētrām un klimata anomālijām reālajā dzīvē, daudziem šie kadri šķiet teju pravietiski.
Citplanētiešu ierašanās uz Zemes
1997. gada sērijā “The Springfield Files” divi FIB aģenti izmeklē Homēra apgalvojumu, ka viņš mežā redzējis citplanētieti. Arī realitātē ārpuszemes dzīvības atklāšana varētu nebūt nemaz tik tāla nākotne. 2025. gadā viena no Lielbritānijas vadošajām kosmosa zinātniecēm atklājusi, ka ir pārliecināta par citplanētiešu eksistenci, prognozējot, ka satikšanās ar tiem notiks tuvāko 50 gadu laikā.
Mājiens par Trešo pasaules galu
Kopš seriāla pirmsākumiem “Simpsonos” vairākkārt pieminēts Trešais pasaules karš. Jau 1987. gada īsfilmā (vēl pirms seriāla oficiālā sākuma) Homērs ir pārliecināts, ka karš jau sācies, un ved ģimeni uz pašizveidotu patvertni.
Savukārt 1995. gada sērijā “Lisa’s Wedding” Līzas britu līgavainis Hjū Pārkfīlds nākotnē apmeklē Mo krodziņu. Sarunā tiek pieminēts Otrais pasaules karš un dota norāde uz vēl vienu globālu konfliktu. Kad Mo atgādina, ka britiem Otrajā pasaules karā palīdzējuši amerikāņi, Hjū atbild: “Toties mēs izglābām jūs Trešajā pasaules karā.” Mo piekrīt: “Taisnība gan.”