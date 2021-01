Vai "Simpsoni" atkal pareģojuši nākotni? Šoreiz uzmanības centrā Baidena inaugurācija

2000.gada epizodē "Bart to the Future" par ASV prezidenti kļūst Liza Simpsone. "Kā jūs zināt, mēs esam mantojuši diezgan lielu budžeta krīzi no prezidenta Trampa," savā runā saka Liza.

Tomēr šoreiz galvenā uzmanība netiek pievērsta faktam, ka "Simpsoni" pareģojuši Donalda Trampa prezidentūru, bet gan tam, ka jaunieceltā ASV viceprezidente Kamala Harisa trešdienas ceremonijā bija saģērbusies teju tāpat kā jaunā prezidente animācijas seriālā 2000.gadā.

Gan Liza, gan Harisa nozīmīgajā dienā bija tērpušās violetas krāsas žaketē, ap kaklu rotājoties pērlēm.

Jaunieceltā ASV viceprezidente Kamala Harisa un Liza Simpsone 2000.gadā (Foto: AFP/SCANPIX ; Ekrānuzņēmums)

Kvēlākie seriāla fani uzstāj, ka ar to inaugurācijas ceremonijas pareģojumi nebeidzas.

Trešdienas vakara Baidena inaugurācijas svinību televīzijas programmu, ko pārraidīja lielākie Savienoto Valstu televīzijas kanāli, vadīja godalgotais amerikāņu kinoaktieris Toms Henkss. 2007. gada "Simpsonu filmā" ("The Simpsons Movie") Henkss reklamē Springfīldas Lielo kanjonu, sakot, ka "ASV valdība ir zaudējusi uzticību, tāpēc aizņemas to no manis". Beigās viņš nosaka: "Ja jūs izvēlēsieties valdību, kurai uzticēties, kāpēc gan ne šo?"

"Simpsoni" ne vienu reizi vien ir apbrīnoti tā gaišredzīgā scenārija dēļ. Viens no slavenākajiem pareģojumiem ir jau ieriekš minētā Donalda Trampa kļūšana par prezidentu, bet šausminošākais paredzējums, kaut netieši, parādījās sērijā "Homērs pret Ņujorku" 1997. gada septembrī – tas atainots ar uzrakstu Ņujorka, ciparu 9 un Dvīņu torņiem, kas atgādina skaitli 11. 2001. gada 11. septembrī notika terorakts, kas pazīstams arī ar apzīmējumu 9/11.

1993. gadā iznāca sērija, kurā vācu cirka māksliniekiem Zigfrīdam un Rojam izrādes laikā uzbruka balts tīģeris. 2003. gadā Roju tiešām smagi savainoja tīģeris. 1990. gadā Bārts noķēra trīsacainu zivi upē pie kodolspēkstacijas. Pagāja vairāk nekā desmit gadi, un tāds loms patiešām gadījās Argentīnā – arī upē, ar kuras ūdeņiem dzesēja kodolspēkstaciju. 1994. gadā Springfīldas skolas audzēkņiem, viņiem nezinot, pasniedza maltītē zirga gaļu, bet deviņus gadus vēlāk Īrijā atklājās, ka liellopu gaļas burgeros trešā daļa ir no zirgiem. Vēl daudz lielāks skandāls izcēlās 2013. gadā Eiropā, un arī Latvijas ražotājus pieķēra nesmukumos.

