Homers atgriežas pēc papildporcijas! “Simpsoni” nonāks uz lielā ekrāna 2027. gadā
Homers, Mārdža, Bārts, Lisa un, iespējams, pat Zirnekļcūka atgriežas kinoteātros pirmo reizi gandrīz pēc 20 gadiem.
“Disney” studija 20th Century Studios apstiprinājusi, ka “Simpsoni 2” nonāks uz lielajiem ekrāniem 2027. gada 23. jūlijā. Turpinājums iznāks tieši divas desmitgades pēc pirmās filmas, kas tika izlaista 2007. gada jūlijā un pasaules kinoteātros nopelnīja 536 miljonus ASV dolāru.
Šī būs pirmā pilnmetrāžas “Simpsonu” filma kopš “Disney” 2019. gadā iegādājās “21st Century Fox”. Kā ziņo Variety, jaunā filma aizstās līdz šim nezināmu Marvel kinematogrāfiskā universa projektu, kas bija plānots vasarai 2027. gadā. Lai gan sižeta detaļas pagaidām netiek atklātas, “Disney” Instagram kontā publicējis plakātu ar ikonisko rozā virtuļa attēlu ar krāsainajiem pārkaisījumiem, kas veidoti cipara “2” formā. Plakāta devīze vēsta: “Homers atgriežas pēc papildporcijas.
Oriģinālajā filmā Vides aizsardzības aģentūra pārklāja Springfīldu ar milzīgu stikla kupolu, jo Homers bija piesārņojis pilsētas ezeru. Filmā piedalījās aktieris Toms Henks un rokgrupa "Green Day", kā arī ilggadējie balsu aktieri — Dans Kastelaneta, Džūlija Kavnera, Nensija Kartvraita un Henks Azarija.
Turpinājuma paziņojums nācis laikā, kad “Simpsoni” turpina nostiprināt savu rekordu kā ilgākā animācijas seriāla un situāciju komēdijas televīzijas vēsturē. Seriāls, kas pirmizrādi piedzīvoja 1989. gadā, ir atjaunots līdz pat 40. sezonai (2028.–2029. gadam).
Seriāla vadītājs Mets Selmans atzina, ka mīļā dzeltenā ģimene palikusi aktuāla, pateicoties straumēšanas platformām: “Tagad bērniem vairs nav jāskatās tas pa televīziju pēcpusdienās — viņi var skatīties to visu laiku, katru dienu, mūžīgi,” Selmans sacīja intervijā Variety jūnijā. “Būt Disney+ platformā mūs ir zināmā mērā atjaunojis. Ne jau tāpēc, ka mēs to īpaši apzinājāmies, bet mēs to novērtējam.
“Simpsoni” sasniegs 800. sērijas atzīmi savā 37. sezonā, kuras pirmizrāde notika svētdien, 28. septembrī.