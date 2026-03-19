Migrantu protesta akcija pie Portugāles parlamenta, prasot tiesības un uzturēšanās atļaujas.
Pasaulē
Šodien 21:37
Portugāle aizcērt durvis nelegālajiem imigrantiem
Portugāles valdība ceturtdien apstiprinājusi likumprojektu, kura mērķis ir atvieglot nelegālo imigrantu izraidīšanu. Par likumprojektu tagad balsos parlaments, kur valdībai nav vairākuma, bet līdz šim tā varējusi paļauties uz labējo atbalstu, pieņemot citus imigrācijas kontroles pasākumus.
Portugāles premjerministra Luiša Montenegru valdība kopš nākšanas pie varas 2024. gadā īstenojusi vairākus pasākumus migrācijas politikas stiprināšanai. Līdz tam Portugālē bija spēkā viens no liberālākajiem imigrācijas režīmiem Eiropā.
Valdības nule kā pieņemtais likumprojekts pagarina no 60 dienām līdz 18 mēnešiem laiku, ko nelegālos imigrantus var turēt pagaidu aizturēšanas centros. Tas arī saīsina izraidīšanas procedūru termiņus un pagarina atkārtotas ieceļošanas aizliegumu izraidītajām personām.
"Par nelikumību ir jābūt sekām, un tas nozīmē izraidīšanu un ātrāku izraidīšanu," norādīja valdības preses pārstāvis. "Portugāle bija viena no Eiropas valstīm ar viszemāko izraidīšanas līmeni," viņš piebilda.