Karalim Čārlzam ir stratēģisks plāns, kā "palikt tālu" no prinča Harija, kad viņš ieradīsies Lielbritānijā
Princis Harijs ieradīsies Apvienotajā Karalistē jau tuvākajās nedēļās, kur viņam paredzēts piedalīties Augstākās tiesas izskatītā lietā, taču šķiet, ka vēl viena tikšanās ar atsvešināto tēvu, karali Čārlzu, nav gaidāma.
Princis Harijs, visticamāk, nesatiks savu atsvešināto tēvu gaidāmās vizītes laikā Apvienotajā Karalistē, un informēti avoti zina iemeslus. Saseksas hercogs plāno atgriezties Londonā tuvākajās nedēļās, lai uzsāktu tiesvedību pret “Daily Mail” izdevēju “Associated Newspapers”.
Pēdējoreiz, kad Harijs apmeklēja Londonu aizvadītā gada septembrī, viņam bija ilgi gaidītā tikšanās ar tēvu. Abi pirmo reizi 19 mēnešu laikā satikās aci pret aci. Karalis ar jaunāko dēlu kopā baudīja pēcpusdienas tēju, un vēlāk Harijs savu tēvu publiski slavēja kā "lielisku". Tiesas procesu Augstākajā tiesā paredzēts sākt 19. janvārī, lai gan datums un grafiks vēl nav galīgi apstiprināti. Šajā laikā tiek prognozēts, ka Viņa Majestāte karalis atradīsies Skotijā, kur vienmēr uzturas pēc Balmoralā nosvinētajiem Ziemassvētkiem.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Saskaņā ar “The Telegraph” izplatīto informāciju, karaliskie avoti atzinuši, ka karalis nevēlas tikt saistīts ar jebkādām tiesvedībām, tāpēc šoreiz atturēsies no jebkādas mijiedarbības ar dēlu.
Aizvadītā gada maijā Harijs sniedza interviju BBC, kurā apgalvoja, ka tēvs ar viņu nesarunājas sakarā ar juridiskajiem strīdiem ar Iekšlietu ministriju par drošību, un princis nezina, “cik ilgi vēl mans tēvs dzīvos”, kā arī pauda cerību par “samierināšanos”.
Tēva un dēla tikšanās notika pēc tam, kad Saseksas hercogs zaudēja apelācijas tiesā lietu par savas drošības nodrošināšanu, esot Apvienotajā Karalistē. Taču princim izdevies panākt, ka Iekšlietu ministrija dod uzdevumu veikt pilnīgu apdraudējuma novērtējumu pirmo reizi kopš 2020. gada. Tiek ziņots, ka Harijam tikšot atjaunota nodokļu maksātāju finansētā bruņotā drošība, kad viņš ieradīsies vizītēs Apvienotajā Karalistē.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Saseksas hercogiem tuvu stāvoša persona, runājot ar “Mail on Sunday”, pēc jaunās riska izvērtēšanas atklāja: “Tagad tā ir tikai formalitāte. Iekšlietu ministrijas avoti norādījuši, ka drošība Harijam tagad ir apstiprināta.”
Savā iepriekšējā tiesas lietā Harijs apgalvoja, ka viņa drošības situācija Apvienotajā Karalistē padarot "neiespējamu" viņam atvest uz dzimteni savu sievu Meganu un viņu bērnus, princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Oktobrī atklājās, ka varas iestādēm "zināms" Harija stalkeris jeb vajātājs pietuvojies princim pavisam tuvu viņa vizītes laikā Apvienotajā Karalistē pagājušajā septembrī. Šī persona atklāta, tai slēpjoties tualetē dārgā Londonas viesnīcā dažas minūtes pirms prinča ierašanās uz pasākumu. Dažas dienas vēlāk to pašu sievieti apturējuši Harija drošības darbinieki, kad viņa atkal centusies piekļūt princim.
Princis Harijs apmeklē Augstāko tiesu Londonā 2023. gada martā
Avots piebilda: "Ja jūs zinātu par draudiem, ko Harijs un viņa bērni ir saņēmuši, tad jūs saprastu, kāpēc viņš nevēlas ņemt bērnus līdz, kamēr netiek nodrošināta policijas aizsardzība."