Uzvārda maiņa karaļnamā — vai princis Harijs var mainīt savu uzvārdu uz Spensers?

Jau ziņots, ka princis Harijs apsvēris iespēju mainīt savu uzvārdu uz Spenseru — viņa mātes, nelaiķes princeses Diānas dzimto uzvārdu. Tiek ziņots, ka Saseksas hercogs esot lūdzis padomu no Diānas brāļa, Čārlza Spensera, par to, kā iegūt šo uzvārdu. Tas nozīmētu, ka arī viņa bērniem, princim Ārčijam un princesei Lilibetai, nāktos atteikties no pašreizējā uzvārda — Mauntbatena-Vindzors.