Izraēla paziņojusi par "plašu triecienu vilni" pret Teherānu
Izraēlas armija otrdien paziņojusi, ka sākusi "plašu triecienu vilni" pret Irānas režīma mērķiem Teherānā
Armija arī paziņoja, ka sākusi papildu triecienu vilni pret Irānas atbalstītā kaujinieku grupējuma "Hizbollah" infrastruktūru Beirūtā.
Izraēla šorīt ziņoja, ka identificējusi raķetes, kas palaistas no Irānas pret Izraēlas teritoriju.
Ar jaunu intensitāti atsācies arī Libānas šiītu grupējuma "Hizbollah" un Izraēlas konflikts.
Irānas kara laikā septiņās valstīs ievainoti 200 ASV karavīri
Septiņās Tuvo Austrumu valstīs ir ievainoti ap 200 ASV karavīru, kopš 28. februārī sākās ASV un Izraēlas karš pret Irānu, pirmdien paziņoja ASV armijas preses sekretārs.
"Lielākā daļa šo ievainojumu ir bijuši viegli, un vairāk nekā 180 karavīru jau ir atgriezušies pie dienesta pienākumu pildīšanas," bet "10 ir kategorizēti kā nopietni ievainoti", sacīja ASV Centrālās pavēlniecības preses sekretārs kapteinis Tims Hokinss.
Karavīri tika ievainoti Apvienotajos Arābu Emirātos, Bahreinā, Irākā, Izraēlā, Jordānijā, Kuveitā un Saūda Arābijā, piebilda Hokinss.
Pentagons 10. martā bija ziņojis par aptuveni 140 ievainotajiem.
Irānas kara laikā ir gājuši bojā 13 ASV karavīri, tai skaitā septiņi dažādos uzbrukumos un seši lidmašīnas karastrofā Irākā.
Izraēla un ASV triecienus Irānai sāka 28. februārī. Raķešu triecienos un uzlidojumos cietušas daudzas Irānas pilsētas, arī galvaspilsēta Teherāna. Irāna veikusi atbildes triecienus Izraēlai un objektiem Persijas līča reģionā.