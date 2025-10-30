Megana Mārkla un princis Harijs pirmo reizi trīs gadu laikā parāda savu bērnu sejas
Princis Harijs un Megana Mārkla pirmo reizi pēc trīs gadiem ļāvuši sabiedrībai ieraudzīt savu bērnu - prinča Ārčija un princeses Lilibetas - sejas.
Saseksas hercogiene sniegusi retu ieskatu savā ģimenes dzīvē, “Instagram” lapā padaloties ar Halovīna tematikas mājas video.
Megana iepriecināja savus fanus ar klipu, kurā ģimene redzama, izbaudām dienu ķirbju laukā, pirms visi devās mājās un turpināja Halovīna dekorāciju grebšanu.
Skatītāju vislielāko uzmanību piesaistīja Ārčijs (6) un Lilibeta (4). Karaļnama fani bija pārsteigti, uz mirkli redzot bērnu sejas, jo hercogs un hercogiene parasti fotografē savas atvases no mugurpuses, lai paslēptu viņu sejas. Paātrinātajā video fragmentā, kur Harijs greb ķirbi, Megana, Ārčijs un Lilibeta bija redzami spēlējoties fonā. Šeit iemūžināts rets brīdis, kad abi mazie bērni uz mirkli pagriež galvas kameras virzienā. Lai arī attēli ir izplūduši, tas ir pirmais gadījums, kad Lilibetas seja ir publicēta kopš 2022. gada, kad tika izplatīts viņas oficiālais portrets par godu dzimšanas dienai.
Megana šomēnes arī dalījās ar īsu video, kurā Lilibeta skrien pa dārzu. Tomēr šajā klipā bija redzams tikai mazās princeses pakausis, kamēr mamma sauca: “Izdari to, meitenīt!”
Četrus gadus vecā Lilibeta ir tikai dažas reizes parādīta publiski, tostarp viņas dzimšanas dienas ceļojumā uz Disnejlendu šā gada jūnijā. Atrakciju parkā viņa redzama kopā ar brāli Ārčiju. Bērni skatāmi no aizmugures, jeb viņu sejas ir aizklātas ar sirsniņu pirms publiskošanas soctīklos.
Princis Harijs un Megana Mārkla ar bērniem Disnejlendā 2025. gada vasarā
Iepriekš Ārčija seja redzēta vien Saseksas hercogu Ziemassvētku apsveikumā 2021. gadā. Šogad, atzīmējot Ārčija sesto dzimšanas dienu, Megana publiskoja dēla fotogrāfiju, kurā viņš pagriezis pakausi kamerai un skatās uz jūru.
Nedaudz aplūkot Lilibetas seju Megana ļāva arī, atzīmējot meitas ceturto dzimšanas dienu, šā gada jūnijā, kad publicēja melnbaltu fotogrāfiju ar mazo Lilī sev klēpī.