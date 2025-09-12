Pēc pusotra gada princis Harijs visbeidzot satiekas ar tēvu karali Čārlzu
Princis Harijs Klārensas namā Londonā ticies ar savu tēvu. Šī bija viņu pirmā tikšanās reize klātienē kopš 2024. gada februāra, kad Lielbritānijas karaļa Čārlza jaunākais dēls apmeklēja tēvu pēc tam, kad pils publiski paziņoja par monarham diagnosticēto vēzi.
Bakingemas pils apstiprināja, ka Lielbritānijas karalis Čārlzs ar savu jaunāko dēlu Saseksas hercogu Hariju ieturējis privātu tēju karaliskajā rezidencē, un šī vizīte ilgusi apmēram piecdesmit minūtes.
Pēc tikšanās, atbildot uz žurnālistu jautājumu, Harijs īsi komentējis tēva veselību: “Jā, viņam viss ir labi.”
Karaļa tikšanās ar jaunāko dēlu tiek uzskatīta par pirmo soli abu attiecību uzlabošanā un uzticības atjaunošanā, jo līdz šim saites šķita neatgriezeniski sarautas.
2025. gada 10. septembris. Princis Harijs ierodas tikties ar tēvu karali Čarlzu
Karalis trešdien pēcpusdienā ieradās Londonā no Skotijas. Savukārt princis Harijs, kurš kopš 2020. gada dzīvo ASV, šonedēļ apmeklējis Apvienoto Karalisti labdarības pasākumu dēļ.
Šā gada maijā emocionālā intervijā BBC princis sacīja, ka vēlētos atjaunot saikni ar ģimeni: “Es ļoti gribētu samierināšanos ar savu ģimeni.”
Čārlzs un Harijs pēdējo reizi tikās pagājušajā gadā neilgi pēc karaļa publiski atklātās vēža diagnozes. Toreiz jaunākais dēls uz pāris dienām ieradās Lielbritānijā, lai satiktu tēvu. Kopš tā laika Harijs vairākas reizes atgriezies valstī tiesvedības dēļ, taču tēvu nebija saticis, kas tikai apliecināja sarežģījumus attiecībās. Ikreiz, kad fani cerēja uz tēva un dēla tikšanos izskanēja ziņas, ka monarhs saspringta darba grafika dēļ dēlu tomēr nevarēs satikt.
Pēc nesenās tikšanās ar karali Čārlzu princis Harijs devās prom uz nākamo pasākumu, bet pils informēja, ka par privāto tikšanos komentārus nesniegs.
Harijs Apvienotajā Karalistē ieradās pirmdien un piedalījās vairākos labdarības pasākumos Londonā un Notingemā, bet sabiedrībā aktuāls bija jautājums – vai šoreiz viņš satiksies ar tēvu.
Šobrīd Harijs dzīvo Kalifornijā kopā ar sievu Meganu un abiem bērniem, kuri šoreiz nebija devušies līdzi.
Iepriekš Harijs atklāti paudis neapmierinātību par to, ka nav bijusi iespēja aprunāties ar tēvu, īpaši brīžos, kad pastāvēja bažas par karaļa veselību. “Nav vērts turpināt strīdēties, dzīve ir dārga,” viņš pavasarī sacīja BBC intervijā.
Karaļa un prinča tikšanās notikusi laikā, kad sabiedrībā aizvien skaļāk izskan runas par ģimenes varbūtēju izlīgumu. Jūlijā Londonā kopā sanākam redzēti prinča Harija pārstāvji un Bekingemas pils darbinieki, kā rezultātā plašsaziņas līdzekļos parādījās virsraksti par iespējamu “miera samitu”.
Tomēr Harija nesenās vizītēs laikā nav informācijas, ka viņš būtu ticies arī ar savu vecāko brāli princi Viljamu, kurš, kopā ar sievu Ketrīnu, bijis aizņemts, pildot citas saistības.
Pirmdien princis Harijs nolika vainagu pie savas vecmāmiņas karalienes Elizabetes II kapa, atzīmējot viņas nāves trešo gadadienu. Nieka 15 kilometru attālumā princis Viljams un princese Ketrīna piedalījās Sieviešu institūta pasākumā, pieminot aizgājušo karalieni.