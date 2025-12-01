Princis Viljams un princis Harijs gatavojas neveiklam atkalredzēšanās brīdim - vai brāļi tiešām plāno tikties?
Princis Viljams un princis Harijs nākamgad varētu piedzīvot neveiklu atkalredzēšanos.
Viljams un Harijs ir zināmi sporta mīļotāji, un viņu kopīgā aizraušanās, iespējams, varētu kļūt par iemeslu atkalsatikšanai, neskatoties uz abu brāļu saspringtajām attiecībām.
Tiek lēsts, ka abi plāno nākamajā vasarā doties uz Pasaules kausu ASV, lai atbalstītu Anglijas un citas Apvienotās Karalistes komandas. Saskaņā ar laikraksta “The Sun” ziņoto, Viljams cer ierasties kopā ar sievu un bērniem — jo īpaši tādēļ, ka princis Džordžs ir liels Anglijas futbola izlases fans.
Harija draugi arī norādījuši, ka viņš cer klātienē vērot spēles stadionā, lai gan spēļu norises vietas vēl nav paziņotas.
Kāds avots Losandželosā laikrakstam stāstījis: “Viljams plāno doties uz ASV, un mums ticis teikts, lai gatavojamies šādam braucienam un tā organizēšanai. Drošības dienestu un Lielbritānijas/ASV izlūkdienestu sadarbība jau notiek.”
Viljams un Harijs pēdējo reizi kopā redzēti 2024. gada augustā sava onkuļa bērēs Norfolkā. Tolaik tika ziņots, ka brāļi savā starpā nav runājuši un abi saglabājuši distanci.
Jebkādi iespējamie atkalredzēšanās mēģinājumi tobrīd izgaisa, jo Viljamam bija pilns darba grafiks. Pēdējās nedēļās parādījušās ziņas, ka Viljama attieksme pret atsvešināto brāli ir mainījusies — no dusmām uz vienaldzību.
Tiek uzsvērts, ka Viljams vēlas koncentrēties uz saviem karaliskajiem pienākumiem un savu sievu un trim bērniem.