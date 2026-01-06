Grupa "Lādezers" izsludina koncertturneju "Zemūdenes"
Pašmāju grupa "Lādezers" jau drīz dosies koncertturnejā "Zemūdenes" - tās pirmais koncerts būs Valentīndienā Siguldā.
Pēc 2023. gadā izskanējušās mūziķa Ingus Ulmaņa jubilejas tūres grupa “Lādezers” ir aktīvi koncertējusi, un 2026. gadā “Lādezera” “Zemūdenes” uzpeld ar jaunu programmu, kura skanēs koncerta pirmajā daļā, savukārt koncerta otrajā daļā skanēs grupas populārākie hiti “Tu esi vēl jauns”, “Pārsteigums”, “Cik savādi” un citi. Jaunās turnejas pirmais koncerts notiks 14. februārī kultūras centrā “Siguldas devons”.
Grupas solists Ingus Ulmanis saka: “Koncertu veidosim kā vienotu mākslas darbu, uzsverot vārdus “mākslas darbs”... Dzīvā uzstāšanās – tas ir kas īpašs un, gadiem ejot, atzīšos, ka vienlaikus – arī vislielākais uztraukums, pārbaudījums un gandarījums.”
Grupa “Lādezers” un tās līderi Ingus Ulmanis un Aigars Voitišķis vienmēr ir meklējumos arī citos projektos un grupās (“Jumprava”, “Brīnumskapis”, “Dabas konecrtzāle” un citos). Kopā ar Ingu un Aigaru uz skatuves kāps arī viņu kolēģi Anrijs Grinbergs (bungas), Roberts Rasa (bass) un Jānis Zvirgzdiņš jeb Džulians (taustiņi).
“Ir dziesmas, kuras mums ir tā pielipušas, ka ir bezcerīgi domāt, ka varēsi nospēlēt koncertu bez tām. Tieši tāds ir dziesmas “Tuvu, tuvu” liktenis. Tā ir mūsu sasaukšanās ar klausītāju: kad viņiem dziedu rindiņu “Tuvu, tuvu”, skatītāji vienmēr atbild: “tuvāk vēl... vēl tuvāk”, ar smaidu pasakot, ka par tuvu nebūs nekad,” piebilst Ingus.
Koncertturneja “Zemūdenes” notiks:
- 14. februārī kultūras centrā “Siguldas devons”
- 20. februārī Gulbenes novada kultūras centrā
- 21. februārī Ogres novada kultūras centrā
- 27. februārī Valmieras kultūras centrā
- 8. martā VEF Kultūras pilī
- 20. martā plkst.19 kultūras centrā “Ulbrokas pērle”
- 21. martā Limbažu kultūras centrā
- 28. martā Dzintaru koncertzāles Mazajā zālē
Ingus Ulmaņa 60 gadu jubilejas turnejas "Kā man laiku apvaldīt" noslēdzošais koncerts
