500 000 eiro džekpots laimēts ar nozagtu kredītkarti: vīrietis piedāvā zagļiem daļu no laimesta

Žans-Deivids, vīrietis no Tulūzas, vēlas dalīt 500 000 eiro džekpotu ar zagļiem, kuri nozaga viņa kredītkarti un ar to iegādājās laimīgo loterijas biļeti. Divi bezpajumtnieki nozaga Žana-Deivida maku, kurā atradās arī viņa kredītkartes. Ar vienu no kredītkartēm zagļi 3. februārī nopirka laimīgo loterijas biļeti.