2025. gadā par interneta varoni kļuva arī Īlona Maska dēls X.
Trakā pasaule
Šodien 07:31
Dejojošās mūķenes, jautrās bibliotekāres un “pasūtītais” Tramps - šie mirkļi šogad iekaroja internetu
Smiekli, šoks, apjukums un neticība – tieši šādas emocijas šogad visbiežāk pārņēma sociālos tīklus.
No politiķu neveiklībām un negaidītām frāzēm līdz dzīvnieku izdarībām, kas liek aizturēt elpu, un cilvēkiem, kuri vienā mirklī kļuva par interneta zvaigznēm. Daži video lika pasmaidīt, citi – sastingt izbrīnā, bet vēl citi atgādināja, cik neparedzama var būt pasaule, raugoties uz to caur kameras objektīvu.
Lūk, gada virālākie momenti, kas “uzspridzināja” internetu un par kuriem rakstījām arī mēs.