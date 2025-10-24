Par interneta sensāciju kļūst Panamas skaistumkaralienes neveiklais misēklis uz skatuves. VIDEO
Starptautiskajā skaistumkonkursā “Miss Grand International”, kas sestdien, 18. oktobrī, norisinājās Bangkokā, noticis neveikls pārpratums, kas izpelnījies plašu ievērību sociālajos tīklos.
Brīdī, kad šova vadītājs Metjū Dīns skaļrunī paziņoja daiļavas, kas iekļuvušas skaistumkonkursa finālā, Panamas pārstāve Isamara Herera kļūdaini uzskatīja, ka tiek nosaukta viņa un smaidoša devās uz skatuves priekšgalu, lai pievienotos pārējām finālistēm. Tomēr patiesībā viņas vārds skaļrunī neatskanēja - šova vadītājs paziņoja, ka finālā iekļuvusi Paragvajas pārstāve Cecīlija Romero.
At the Miss Grand International pageant, the contestant from Panama caused an awkward moment when she thought her country’s name had been called, but it was actually Miss Paraguay who was announced. pic.twitter.com/ESy5esJqZ5— Klaus 🇸🇪 (@Klausfigu) October 19, 2025
Herera smaidīdama nostājas līdzās pārējām finālistēm, līdz konkura vadītājs, nedaudz samulsis, situāciju laboja. “Atvainojiet, es nosaucu Miss Paragvaju," viņš sacīja. Lai kaut nedaudz mazinātu neveiklību, Dīns piebilda, ka “zālē ir daudz trokšņa, jo telpās atrodas fani no visas pasaules, un norādīja, ka tas varēja izraisīt pārpratumu". Panamas pārstāve ar smaidu atgriezās atpakaļ pie pārējām dalībniecēm, kamēr Romero ieņēma savu vietu finālistu rindās.
Lai arī situācija bija neērta, Herera to uztvēra ar humoru. Viņa 22. oktobrī vietnē "Instagram" publicēja videoklipu ar notikuma plašo atspoguļojumu medijos, pievienojot ierakstam smieklu emocijzīmi. “Tas, ka tu ar problēmām šobrīd tiec galā labāk nekā iepriekš, jau ir milzīgs solis uz priekšu. Dzīve ir evolūcija, nevis perfekcija,” viņa nedaudz vēlāk paziņoja sociālajos tīklos. Tikmēr daudzi Hereras spēju nezaudēt mieru pat neveiklā brīdī uztvēruši pozitīvi un veltījuši viņai par to atzinīgus vārdus. Jāpiebilst, ka galu galā Herera kļuvusi par visvairāk apspriesto dalībnieci skaistumkonkursā.