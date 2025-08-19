ASV tiesnesis pasludina spriedumu, izraisot apjukumu zālē. Tikai vēlāk viņš aptver, ko izdarījis
Kuriozs atgadījums noticis ASV tiesā, kad Džordžijas štata Atlantas tiesnesis pasludināja spriedumu šerifa vietnieka slepkavības lietā, pasludinot apsūdzēto par vainīgu. Zāle uz mirkli apstulba, jo zvērināto lēmums bija pilnīgi pretējs.
Oltons Olivers tika tiesāts par Fultona apgabala šerifa vietnieka Džeimsa Tomasa juniora nošaušanu 2022. gadā. Olivers apgalvoja, ka 24 gadus vecais šerifa vietnieks liktenīgajā naktī uz ielas viņu pastāvīgi vajāja ar seksuāla rakstura priekšlikumiem, līdz viņš neizturēja un izšāva uz viņa automašīnu, jo baidījās par savu dzīvību.
Tomēr tiesnesis Henrijs Ņūkirks pasludināja spriedumu, ka Olivers ir vainīgs visos sešos apsūdzības punktos. “Ko?!?” atskanēja zālē.
Sajutis, ka zālē noticis kaut kas nelāgs, tiesnesis pārbaudīja lapiņu un pajautāja klātesošajiem “Vai es nepateicu “nav”?”, uz kuru daži cilvēki atbildēja “nē”.
Tiesnesis atvainojās par savu misēkli un vēlreiz izlasīja spriedumu, šoreiz atzīstot apsūdzēto par nevainīgu, bet ļaudis tiesas zālē nosmējās un aplaudēja.