VIDEO: kamēr Parīze grimst plūdos, policija ielās atskaņo “Titānika” ikonisko skaņdarbu

Policijas auto skaļi atskaņoja Selīnas Dionas dziesmu "My Heart Will Go On", kas kļuvusi par ikonisko filmas “Titāniks” tēmu. Šis brīdis tika iemūžināts video, kurā redzams, kā policijas spēkrats slīd pa applūdušajām Parīzes ielām, raisot asociācijas ar slaveno ainu no filmas, kurā galvenie varoņi stāv uz kuģa priekšgala.