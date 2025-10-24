Kadrs no "provokatīvā" video (ekrānuzņēmums no "TikTok", kolāža: jauns.lv)
Trakā pasaule
Šodien 19:21
Soctīklus "uzspridzina" klips, kurā Latvijā dzīvojošs angļu vīrietis pastāsta, kādēļ nemācīsies latviešu valodu. Turpinājums negaidīts!
“Es atsakos mācīties latviešu valodu! Es esmu anglis, kurš Latvijā dzīvo gandrīz gadu, un es nolēmu nemācīties latviešu valodu,” šādi provokatīvi sākas “TikTok” video, kurā pamīšus rāda uz šiem vārtiem reaģējošu skarba paskata latvieti un skan patriotiskas latviešu dziesmas. Turpinājums klipam, kurš sociālajos tīklos izpelnījies diezgan vētrainu reakciju, izrādās negaidīts.
“Mans pirmais iemesls ir tāds, ka Latvijā angļu valodā runā tik daudzi, ka nejūtu vajadzību mācīties vietējo valodu. Otrkārt, mana darba valoda ir angļu, un visi mani kolēģi runā angliski, un arī visi mani draugi runā angliski,” vienā mierā turpina šis angļu puisis, kamēr latvieša seja kļūst aizvien piktāka.
“Nepārprotiet mani, es iemācījos pamatus, es varu pateikt “labdien”, “paldies”, “lūdzu” un … tad seko pārsteigums! Noskatieties arī jūs!