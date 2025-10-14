VIDEO: Rēzeknes bibliotēkas dāmas iekaro “TikTok” ar pārdrošu video un kļūst par sensāciju
Sociālos tīklus pārņēmis īsts prieka vilnis – Rēzeknes Centrālās bibliotēkas veidotā reklāma iekarojusi skatītāju sirdis un likusi pasmaidīt pat tiem, kas bibliotēkā sen nav bijuši.
Video, kas publicēts bibliotēkas sociālo tīklu lapās, ātri vien kļuvis par īstu sensāciju. Tajā redzams, kā bibliotekāre mēģina noķert savu kolēģi, taču... pārdomā, un tā vietā viņa nolemj izmantot izdevību, lai stāstītu par Rēzeknes Centrālās bibliotēkas piedāvājumu. "Tu nevari uzticēties visiem, bet vari uzticēties Rēzeknes Centrālajai bibliotēkai. Mēs piedāvājam vietu, kur informācija ir droša un kur tu atradīsi visu, kas tev ir vajadzīgs — no grāmatām līdz bezmaksas wi-fi, no resursiem līdz pasākumiem un jaunām idejām. Uz tikšanos bibliotēkā.”
Kaut arī sižets balstīts uz populāru trendu, ko parasti iedzīvina jaunieši sociālajos tīklos, Rēzeknes dāmas to īstenojušas ar īpašu latgalisku odziņu – un rezultāts patiesi ir lielisks.
📚Rēzeknes Centrālā bibliotēka - publiskā bibliotēka Latgales sirdī.♥️ 📍Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81. 📚Uz tikšanos bibliotēkā! P.S. Vēršam uzmanību, ka tas ir plaši lietots reklāmas joks, bet īpaši iedvesmai kalpoja ārzemju kolēģu video New Berlin Public Library Instagram vietnē. Thank you for the inspiration and for giving us the idea to showcase the library in this way! #rēzekne #bibliotēka
"Vēršam uzmanību, ka tas ir plaši lietots reklāmas joks, bet īpaši iedvesmai kalpoja ārzemju kolēģu video New Berlin Public Library,” skaidro bibliotēkas komanda.
Komentāros netrūkst sajūsmas par redzēto: “Cik superīga reklāma. Latgaliešu humors ir kaut kas.”, “Tā ir labākā reklāma, ko es redzēju dzīvē.”, “Tik laba reklāma, ar humoru. Ticiet man – pat sagribējās aizbraukt pie jums.”, “Es mīlu šo reklāmu.” Pat dziedātājs Markus Riva nav palicis vienaldzīgs, piebilstot ar smaidu: “Es ceru, ka lēdija ir sveika un vesela.”
Savukārt bibliotēkas komanda ar humora dzirksti reaģējusi uz lielo atsaucību: “Paldies visiem, kas skatās, komentē un dalās ar video. P.S. Filmēšanas laikā neviens darbinieks necieta.”