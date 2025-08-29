Pat premjera amatā, Kariņš, ja laika apstākļi to atļāva, deva priekšroku braucienam uz darbu ar velosipēdu.
Sabiedrība
Šodien 09:30
"Tas brīdis, kad tu brauc ar "Teslu", bet Krišjānis..." Video ar kādreizējo Latvijas Ministru prezidentu Krišjāni Kariņu kļūst virāls
Rīgas ielās notika komiska laikmetu un pārvietošanās stilu sadursme: bijušais Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš ar velosipēdu un "Tesla" vadītājs nonāca vienā kadrā. Internets acumirklī izcēla šo notikumu.
Sabiedrību uzjautrināja brīdis, kad bijušais Latvijas premjerministrs Krišjānis Kariņš nonāca "TikTok" video, mierīgā tempā minot velosipēda pedāļus zem Vanšu tilta, netālu no Rīgas pils. Video publicēja mūziķis Andris Mikucis, pievienojot komentāru: "Tas brīdis, kad tu brauc ar "Teslu", bet Krišjānis..."
Sociālo tīklu lietotāji neizlaida iespēju pasmieties, atgādinot bijušajam premjerministram bēdīgi slavenos "Kariņa avioreisus":
- "Ļoti straujš pārejas solis - no privātās lidmašīnas uz velosipēdu. Bet uzvalks joprojām ir neatņemama sastāvdaļa. Latiņa turas!"
- "Galvenais, lai atkal nesāk lidot ar privātajiem reisiem."
- "Kur ir ķivere? Nepārdomāti!"
- "Ar velosipēdu apdzina "Teslu"!"
Daži arī atgādina, ka pat premjera amatā būdams, Kariņš - ja laika apstākļi to atļāva - labprāt devās uz darbu ar velosipēdu no Ķīpsalas pāri Vanšu tiltam.