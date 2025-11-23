Aleksandra Kurusova uzskata, ka ir pati piemanifestējusi savu dalību šovā "Slavenības. Bez filtra"
TV realitātes šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Aleksandra Kurusova mainījusi dzīvesvietu. Lai gan jaunais dzīvoklis vēl netiek pilnībā izmantots, Aleksandra atzīst, ka tas pakāpeniski iegūst mājīgumu un sāk līdzināties viņas ideāliem. Iepazīstinot ar savu mājokli, viņa dalās pārdomās par to, kas sagādā laimi ikdienā.
Aleksandra demonstrē pašas radītu kolāžu ar savu vārdu, tā tapusi draugu rīkotā pasākumā: "Tāds mans mākslas darbiņš. Katrs taisīja pats. Tā esmu es." Dzīvoklī goda vietu atraduši arī dāvinājumi no klientiem, piemēram, unikāls svečturis, kas ir roku darbs.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
Runājot par saviem atpūtas mirkļiem un ikdienas priekiem, Aleksandra atklāj, ka pilnīgi noteikti ir gardēde. "Man ēdiens ir top trīs no manām baudām dzīvē. Pat top divi," viņa smejas, izvairoties atklāt, kas ieņem pašu pirmo vietu. Savu brīvo laiku viņa bieži pavada, skatoties televizoru – ziņu pārraides, kulinārijas raidījumus un arī šovu “Slavenības. Bez filtra". Aleksandra atceras spilgtu epizodi no pagātnes: “Es sēdēju citā dzīvoklī, skatījos vienu no iepriekšējām "Slavenības. Bez filtra" sezonām un nodomāju: "Cik būtu forši, ja tur kādreiz parādītos Aleksandra Kurusova".”
Tagad viņa smaida, jo šī vēlme ir piepildījusies. "Mana numeroloģe Anna teica, ka 18. datumā dzimušajiem viss, ko viņi izdomā, agrāk vai vēlāk piepildās. Nu, redz, te arī es esmu," ar smaidu saka Aleksandra.