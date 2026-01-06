Zinātnieki kosmosā atklājuši noslēpumainu objektu, kas maina mūsu izpratni par Visumu
Lielā attālumā no Zemes ir atklāta kosmiska anomālija, kas apstrīd visas pašreizējās teorijas par Visuma evolūciju.
Astronomi kosmosā ir atklājuši dīvainu objektu, kas apstrīd mūsu izpratni par Visuma evolūciju. "The Independent" vēsta zinātniskā atklājuma detaļas. Tas ir ārkārtīgi karsts gāzes kopums, kas izveidojies tikai 1,4 miljardu gadu pēc Lielā sprādziena. Lielais sprādziens ir mūsdienās bieži sastopams kosmoloģiskais skaidrojums par Visuma rašanos, hipotētisks sprādzienveida process, kurā no niecīga ultrablīva objekta izveidojās Visums, Visuma attīstības sākumposms. Saskaņā ar Visuma veidošanās teoriju, Lielais sprādziens noticis aptuveni pirms 13,8 miljardiem gadu.
Pēc zinātnieku domām, gāzes temperatūra šajā objektā ir vairākas reizes augstāka nekā tā, ko zinātne iepriekš uzskatīja par iespējamu tik agrīnā kosmiskās vēstures posmā.
Atklājuma dīvainība un neparastums bija tik acīmredzams, ka sākumā pētnieki vienkārši pieņēma, ka ir saskārušies ar aprēķina kļūdu. Tomēr vairākkārtējas pārbaudes apstiprināja rezultātu: gāze kopā ir vismaz piecas reizes karstāka nekā standarta gāze un temperatūras ziņā pārsniedz pat daudzus mūsdienu galaktiku kopumus, kas ir pilnīgi neloģiski.
Zinātnieki norāda, ka ārkārtējās sakaršanas avots ir procesi, kas iepriekš tika uzskatīti par neiespējamiem jaunajā Visumā. Objekta iekšienē ir atklāti trīs supermasīvi melnie caurumi. Pētnieki uzskata, ka, iespējams, viņi ir piesātinājuši apkārtējo telpu ar milzīgu enerģijas daudzumu, uzkarsējot gāzi līdz anomālam līmenim. Šī ir tā sauktā jaunā galaktiku kopa SPT2349-56, ko mēs redzam tādu, kāda tā bija aptuveni pirms 12 miljardiem gadu (lielā attāluma dēļ no novērošanas punkta). Neskatoties uz savu vecumu, kopa ir kolosāla izmēra – tajā ir aptuveni 30 aktīvas galaktikas, un tās centrālā reģiona diametrs sasniedz aptuveni 500 000 gaismas gadu.
Novērojumi tika veikti, izmantojot ALMA teleskopu kompleksu, un zinātnieki mērīja gāzes temperatūru, izmantojot Suņajeva-Zeldoviča efektu. Astronomi uzskata, ka šis atklājums liecina, ka galaktiku kopas veidojās daudz straujāk nekā iepriekš uzskatīts, un varētu novest pie Visuma evolūcijas galveno teoriju pārskatīšanas.