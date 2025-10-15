"Man ir vīrietis!” - Aleksandra Kurusova negaidīti atklāj, ka ir attiecībās
Kādreizējā dejotāja, tagad batutu fitnesa trenere un šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece Aleksandra Kurusova tiekas ar dziedātāju un televīzijas personību Roberto Meloni Rīgas centrā, lai kopīgi ceptu picu un dalītos dzīves stāstos. Sarunas laikā Aleksandra negaidīti nāk klajā ar kādu atzīšanos...
Aleksandra un Roberto savā starpā reti esot runājuši par personīgām un ģimenes lietām, jo viņu sarunas parasti bijušas par profesionālām tēmām. Runājot par attiecībām, Aleksandra saka - tāpat kā jebkurš cilvēks, vēlas veidot ģimeni un bērnus.
Roberto atcerējās smieklīgu gadījumu, kad restorāna pavārs Alčīno, ieraugot Aleksandru, domājis, ka viņa ir no Dienvidamerikas, pat uzskatot, ka viņa ir brazīliete. Aleksandra ar smaidu atbildēja: "Vietējā brazīliete." Roberto iedrošināja Aleksandru parādīt pavāram savas dejas prasmes. Pēc nelielas vilcināšanās Aleksandra piekrita un piedāvāja dejot "Lambadu". Roberto sāka dungot melodiju, un abi ar pavāru Alčīno iesaistījās dejā.
Pēc dejas atgriežoties pie galda, viņi atcerējās savu pirmo tikšanos šovā "Dejo ar zvaigzni". Roberto jokojot norādīja, ka tolaik Aleksandra dejoja ar Lauri Reiniku, bet viņš – ar Lauru Kosīti.
“Nu tā, Saša, šis bija tavs pirmais princis. Tagad tu filmējies šovā "Slavenības. Bez filtra", bet īstenībā mēs šodien filmējam "Princese meklē princi"," smejas Roberto. Bet Aleksandra viņu pārtrauc, ar negaidītu atklāsmi: "Man ir vīrietis!”
Roberto bija pārsteigts, sakot, ka par to neko nav zinājis. Aleksandra, viltīgi smaidot, apstiprināja savu aizņemtību. Roberto pasmaidīja un secināja: "Mēs kā vienmēr – parunājāmies, pasmējāmies, padejojām, paēdām… un neko nemeklējām, jo viss jau ir." Aleksandra piebilda, ka par savu privāto dzīvi viņa labprātāk runās citreiz, bez kamerām.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.