Karaliskajam fanam tikšanās laikā salūst krēsls - Keitas Midltones reakcija iekaro internetu
Velsas princese Keita Midltone Ziemassvētku dienā piedzīvojusi jautru tikšanos ar karaliskās ģimenes fanu, kas noslēdzās ar asprātīgu joku.
Pēc ikgadējā karaliskās ģimenes Ziemassvētku dievkalpojuma Sandringemā Velsas princese sveica sanākušos labvēļus, kad kāds potenciāli neveikls brīdis pārvērtās vieglā un sirsnīgā situācijā.
Kā redzams ārvalstu medijos publicētajā video, sarunājoties ar kādu apmeklētāju karaliskās ģimenes privātajā īpašumā Norfolkas grāfistē, dažu cilvēku attālumā atskanēja skaļš krakšķis. Keita nekavējoties devās pārbaudīt, vai viss kārtībā ar vīrieti, kuram bija salūzis krēsls, jautājot: “Vai ar jums viss labi?” Vīrietis incidentu uztvēra ar humoru, sakot: “Ar mani viss kārtībā, paldies, ka interesējaties. Viss ir labi.” Kad Keita jautāja, vai salūzušais krēsls bijis viņa sēdvieta, viņš paskaidroja: “Tas bija nedaudz par zemu, tāpēc es gribēju stāvēt. Viss kārtībā. Es stāvu — joprojām stāvu.”
Abi pasmējās, Keita pat satvēra viņu aiz rokas un turpināja sveikt citus klātesošos. Taču 43 gadus vecā princese vēlreiz atgriezās pie vīrieša, kurš pajokoja, ka krēslam, iespējams, bijis “svara ierobežojums”, piebilstot, ka tas noticis pirms Ziemassvētku vakariņām. Uz to Keita attrauca: “Par daudz pīrāgu!”, un devās tālāk.
Šī nebija vienīgā fanu tikšanās, kas todien kļuva par interneta hitu. Pēc dievkalpojuma princese Šarlote apstājās, lai uzņemtu vairākas selfijus, kā dēļ viņa nedaudz atpalika no pārējās ģimenes — un princim Viljamam nācās viņu maigi pamudināt pasteigties.
Trīs bērnu māmiņa — Keita ar vīru princi Viljamu audzina princi Džordžu (12), princesei Šarloti (10) un princi Luisu (7) — svētku pasākumā piedalījās kopā ar ģimeni un citiem karaliskās ģimenes locekļiem.