“Mana dvēsele palika tur!” gāzes sprādzienā cietušā nama iedzīvotāja Rīgas Domes sēdē izplūst asarās
Rīgas domes (RD) Mājokļu un vides komiteja šodien lemj par turpmāko rīcību pēc sprādziena ēkā Torņakalnā, Bauskas ielā 15. Sēdē sirdi izkratīja arī viena no šī cietušā nama iemītniecēm, mudinot klātesošos saprast, ka daudzi šajā sprādzienā zaudēja visu un piedāvātais pabalsts neatsver pat daļu no tā.
Komitejas sēdē izvērtē jau sniegto palīdzību iedzīvotājiem un turpmākās darbības, kā atbalstīt bez mājokļa palikušos rīdziniekus.
"Tāpat nekavējoties ir jārisina jautājums, kā uzlabot pašvaldības iespējas biežāk pārbaudīt izīrētos dzīvokļus un prasīt no īrniekiem veikt civiltiesisko apdrošināšanu," uzsver komitejas vadītāja Elīna Treija (NA).
Tikmēr kāda no sprādziena skartā nama iemītniecēm tribīnē ar asarām acīs aicināja klātesošos apzināties, ka todien zaudēja mājas, kuras gadiem iekārtotas, remontētas.
“Mēs palikām bez nekā! Palīdzība 1700 eiro apmērā neatrisina to, ka palikām bez dzīvokļa, bez pajumtes. Ģimenes ir palikušas uz ielas – invalīdi, pensionāri, bērni... visu mūžu dzīvojām te, maksājām nodokļus, bet valsts mums nepalīdz [...] kur mēs dzīvojam tagad, ko ēdam? Kāds pajautāja? Mana mamma palika zem tiem logiem, durvīm, es viņu izvilku. Man meitai ir autoimūna slimība [...],” tribīnē pauda rīdziniece.
“Es šajā brīdī nevaru nopirkt sev mājvietu, man nav dzīvokļa, mana ģimene strādāja rūpnīcā, lai dabūtu šo dzīvokli, mēs viņu izremontējām, tas bija ideālā kārtībā. Mani līdzekļi ir tur, mana dvēsele ir tur! Valsts piedāvātie līdzekļi ir tik niecīgi, ka mums vispār nav ko ar tiem iesākt. Ne mūsu rīcības dēļ uzsprāga šis nams, palīdziet mums iegūt jaunas mājas, es nevaru iedomāties, ka mēs dosimies atpakaļ dzīvot turpat!” turpināja sieviete.
Kā ziņots, piektdien piecstāvu daudzdzīvokļu ēkā bojāta gāzes vada dēļ notika sprādziens, kā rezultātā sagruva ēkas ceturtais un piektais stāvs, kā arī jumts. Sprādzienā bojā gājuši divi cilvēki un divi ievainoti.
Rīgas pašvaldība sniedz palīdzību gan evakuētajiem iedzīvotājiem, gan glābšanas darbu veicējiem. No cietušās ēkas evakuēti vairāk nekā 40 iedzīvotāji, viņiem sākotnēji tika nodrošināta iespēja uzturēties "Rīgas satiksmes" autobusos un tiek sniegta visa iespējamā palīdzība.
Ēku apsaimnieko SIA "Latvijas Namsaimnieks", tajā ir 74 dzīvokļi, no kuriem četri pieder pašvaldībai. Pēc pagaidām oficiāli neapstiprinātas informācijas sprādziens noticis nelegāla gāzes pieslēguma dēļ pašvaldībai piederošā dzīvoklī.