Aleksandra Kurusova par sabiedrības nosodījumu viņas svara dēļ: "Arī slikta reklāma ir reklāma"
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece, dejotāja un batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova kopā ar draudzeni skrituļo pa Mežaparku un sarunājas par dzīvi. Abu saruna nonāk pie temata, kas nesen raisīja krietni lielu sabiedrības uzmanību - Aleksandras svars.
Interneta ārēs šogad plaši tika apspriests, ka dejotāja un batutu fitnesa trenere esot pārāk tieva. Negatīvajos komentāros pat izskanēja pieņēmumi, ka viņai varētu būt ēšanas traucējumi. Jautāta, kā ir tagad ar svaru, Aleksandra atbild ar smaidu: "Lieliski! Plus seši kilogrami – un es priecājos." Viņa paskaidro, ka šīs izmaiņas devušas gan sajūtu, ka ķermenis ir smagāks, gan vairāk spēka un enerģijas. "Zin', kā ir – kad esi vieglākā svarā, jūties brīvāk. Bet, kad klāt ir seši kilogrami, tas jau ir daudz, un es to jūtu. Tajā pašā laikā man ir vairāk enerģijas, varu vēl jaudīgāk "dot iekšā". Es jūtos labi, un tagad ir forši," viņa stāsta.
Aizkadrā Aleksandra piebilst, ka sabiedrības uzmanība viņai pat nākusi par labu. "Sliktā reklāma arī ir laba reklāma. Tas tiešām strādā – manā gadījumā uz visiem 100 procentiem. Pēc visas tās sāgas, ka esmu par tievu, ka esmu slima un ka man ir problēmas, pati skatījos un domāju – ak, mans Dievs, zeme atveries! Kā cilvēki var ko tādu izdomāt? Bet ko es varu teikt – man ir plus seši kilogrami, un es jūtos lieliski," smejas Aleksandra.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
Viņa arī atzīst, ka negatīvā sabiedrības uzmanība palīdzējusi viņas darbam – jo vairāk cilvēki par to runājuši, jo vairāk interesentu nonākuši līdz viņas treniņiem. Aleksandra smej, ka no negatīvām runām izveidojusies milzīga reklāma, kas atnesusi jaunus klientus un iespējas. Arī draudzene piebilst, ka skarbākos komentārus visbiežāk atstāj tā dēvētie "dīvāna eksperti", kas mēdz piekasīties sīkumos, bet labo pamana reti. Aleksandra uz to reaģē ar pārliecību – bulings viņu neietekmē un viņa ir droša par sevi.