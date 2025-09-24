VIDEO: Aleksandra Kurusova stāsta, kāpēc pārtrauca dejotājas karjeru
Dejotāja, uzņēmēja un šova “Slavenības. Bez filtra” dalībniece Aleksandra Kurusova lielu daļu dzīves veltījusi sporta dejām, tomēr šai lappusei nu pielikts punkts. Viņa atklāj, kāpēc pieņēmusi šo lēmumu.
Tiekoties ar draudzeni, Aleksandra pastāstīja, kāpēc uz laiku devusies dzīvot uz Singapūru. Lai gan sākotnēji plānojusi tur pavadīt vien trīs mēnešus, vasara pārvērtās divos gados. Tur viņa strādāja par pasniedzēju, apmācot jaunos dejotājus, taču lielā slodze noveda pie izdegšanas – pieredzes, ko Aleksandra sauc par vienu no saviem dzīves lūzumpunktiem.
Aleksandras Kurusovas piedzīvojumi jaunajā mājvietā Singapūrā.
Neraugoties uz panākumiem, labām atsauksmēm un aicinājumiem palikt, viņa saprata – spēka turpināt vairs nav. Atgriežoties mājās, Aleksandra domāja, ka atsāks profesionālo karjeru, taču sajūtas bija mainījušās. "Zini kā, kad tu kaut ko dari un sirds nav tur, tu to dari bez tās gandarījuma sajūtas. Es sajutu, ka es haltūrēju, es darīju, bet skatījos pulkstenī, kaut nu ātrāk beigtos tā stunda. Tad es sapratu, ka nevaru aizgriezties."
Tagad dejām viņa pieskaras vien minimāli – tikai savējiem vai kāzu deju iestudējumos. Viss viņas laiks šobrīd tiek veltīts jaunajai kaislībai – batutu fitnesam.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.