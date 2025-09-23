Aleksandra Kurusova par nepiepildītajiem sapņiem: "Likās, ka man jau būs ģimene un desmit bērni"
Šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece, dejotāja un batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova kopā ar draudzeni pēc skrituļošanas piestājusi Mežaparkā iemalkot saldējuma kokteiļus. Sarunas ievirzās par Aleksandras gaidāmo lielo notikumu - apaļo jubileju.
Aleksandra saka, ka sākotnēji viņu biedējusi doma par "drausmīgo ciparu". "Ko tur slēpt - man paliks 40. Man likās, ka 20 gadu vecumā man jau būs ģimene un desmit bērni," viņa atzīst, tomēr uzreiz piebilst, ka šodien uz dzīvi skatās pavisam citām acīm. Laikam ejot, Kurusova iemācījusies samierināties, ka katram sapnim ir savs brīdis. "Es ticu, ka pienāks arī mans laiks, un pavisam drīz," spriež Aleksandra un piebilst, ka iekšēji viņa jūtas krietni jaunāka: "Es jūtos tā it kā man būtu divdesmit četri vai divdesmit seši gadi."
Runājot par svinībām, Aleksandra atklāj, ka vēl šaubās – rīkot lielu ballīti vai intīmāku pasākumu, taču viens ir skaidrs: "Tie 40 būs forša jubileja, jo es nejūtos, ka man būs četrdesmit gadu. Es gribu, lai paliek atmiņā, jo ottreiz [četrdesmit gadu] nebūs." Viņa atceras arī savu grandiozo trīsdesmit gadu balli un cer, ka šī reize būs tikpat īpaša. Aleksandra atzīst, ka jubileja ir kā robežšķirtne – no vienas puses, biedējoša, bet no otras – tā iedod jaunu spēku un motivāciju: "Brīžiem jau "aiziet ciet" un parādās asaras, bet tajā pašā laikā sāc sevi uztvert savādāk un ar sevi strādāt."
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.