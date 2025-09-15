Aleksandra Kurusova atklāj, kāpēc viņu gandrīz nepaņēma šovā "Dejo ar zvaigzni"
Dejotāja, batutu fitnesa trenere un šova "Slavenības. Bez filtra" jaunā dalībniece Aleksandra Kurusova kopā ar draudzeni gremdējas atmiņās, aplūkojot mammas rūpīgi krāto kolekciju, kas tā vai citādi ir saistīta ar Aleksandras dejotājas karjeru. Sarunā ar draudzeni Kurusova pauž, ka visu dzīvi ir bijusi profesionāla dejotāja, taču plašāka atpazīstamība sākās tieši šovā "Dejo ar zvaigzni".
Viņa atklāj pārsteidzošu faktu – sākotnēji šova veidotāji šaubījušies, vai vispār viņu uzņemt dalībnieku vidū. Aleksandra atklāj, ka viena no šova tiesnesēm Agita Mironova piezvanīja un piedāvāja viņai piedalīties šovā. Viņa skaidro, ka tolaik tas bija kas jauns un nebijis, neviens pat īsti nezināja, kas tas ir par projektu. “Es teicu, man vajag padomāt nedēļu, noliku klausuli un pēc piecām minūtēm atzvanīju un pateicu, ka jā – es piedalos. Un mani vēl pēc tam negribēja ņemt,” atklāj Aleksandra un piebilst, ka iemesls bijis viņas izskats.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.
Aizkadrā Kurusova stāsta, ka šova organizatoriem sākotnēji šķitis, ka viņa pārāk atšķiras no citiem dalībniekiem. Viņi uzskatījuši, ka Aleksandra ir "par tumšu, par košu, par brūnu". Aleksandra uzsver, ka pati lepojas ar savu izskatu un uzskata - atšķirties esot forši. Savukārt draudzene Sindija pajoko, ka iemesls varējis būt pavisam cits – "tāpēc, ka viņi zināja, ka Aleksandra uzvarēs". Neskatoties uz sākotnējām šaubām, Aleksandra piedalījās šovā un kopā ar dziedātāju Lauri Reiniku plūca uzvaras laurus. Viņa atzīst, ka tieši šis projekts bija pagrieziena punkts karjerā – pēc tā viņas dzīve mainījās par 180 grādiem.