Aleksandra Kurusova stāsta, kāpēc sievietēm nav viegli: "Vīrieši bauda lielāku brīvību"
TV šova "Slavenības. Bez filtra" dalībniece un batutu fitnesa trenere Aleksandra Kurusova pēc treniņa atklātā gaisotnē sarunājas ar savām klientēm. Sākotnēji runājot par fiziskajām aktivitātēm un veselīgu dzīvesveidu, dāmu diskusija drīz vien pāraug daudz personiskākā tēmu lokā, skarot dzimumu attiecības, sabiedrības noteiktos vizuālos standartus un vīriešu un sieviešu duālo vērtēšanu sabiedrībā.
Šī saruna nonāca pie tēmām, kas daudzām sievietēm ir nepatīkamas, taču ir labi pazīstamas. Aleksandra Kurusova atklāti pauda viedokli, ka "vīrieši mūsu valstī ir ļoti izlutināti."
Viņa uzsvēra, ka, pretstatā sievietēm, vīrieši bieži bauda lielāku brīvību gan attiecībā uz savu izskatu, gan emocionālo atbildību. Kā piemēru Kurusova minēja: "Vīrietis iziet sabiedrībā – vispirms vēders, pēc tam viņš. Bet sievietei? Sievietei pastāvīgi jābūt pievilcīgai, koptai, slaidai. Ja viņa tam neatbilst, šķiet, ka viņas vērtība uzreiz samazinās," ironiski norādīja trenere. Aleksandra uzskata, ka sabiedrībā joprojām dominē dubultstandarti, kas liek sievietēm pastāvīgi justies salīdzinātām – gan vienai ar otru, gan ar nereāliem sabiedrības uzspiestajiem ideāliem. "Tāpēc meitenes dzīvo stresā. Tāpēc tievē. Un tāpēc notiek pastāvīga sacensība un salīdzināšana, kurai krūtis lielākas, kura labāka, un tā tālāk," secināja Aleksandra.
Viņa uzskata, ka vīrieši ir izlutināti nevis ar ēdienu, bet ar skaistām sievietēm. Viņasprāt, vīrieši bieži uzskata par pašsaprotamu, ka viņu partnerēm jābūt teju vai dievietēm, kamēr paši var atļauties būt ar alus vēderu. "Sievietēm šajā valstī ir grūti. Vīriešiem dzīve ir vieglāka. Sievietei, iznākot sabiedrībā, ir jāsmaida, jāizskatās skaisti un labi, pat ja tā nejūtas," rezumēja Aleksandra.
Aleksandras Kurusovas batutu studijas atklāšana
Piektdien, 18. jūlijā, "Via Jurmala Outlet Village" atklāta fitnesa treneres Aleksandras Kurusovas batutu studija.