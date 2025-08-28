Vai Teilorei Sviftai ir autisms?
Sociālajos tīklos, tostarp autismu pārstāvošo cilvēku vidū, pēdējā laikā bieži tiek izteikti minējumi par to, vai amerikāņu popzvaigznei Teilorei Sviftai ir autisms.
Platformās “Tik Tok” un “Twitter” pieaudzis diskusiju skaits, kur iztirzāti jautājumi par popzvaigznes veselību. Daži fani uzskata, ka viņu iemīļotajai dziedātājai ir autisms. Atbalstītāji, kas piekrīt šai teorijai, norāda uz vairākām pazīmēm, kas, viņuprāt, liecina par autismam raksturīgām īpašībām.
Daži atsaucas uz Teilores Sviftas sociālo neveiklību karjeras sākumposmā sniegtajās intervijās, viņas intensīvo koncentrēšanos un dedzību pret savu darbu, kā arī to, ko viņi uzskata par atkārtotu uzvedību vai pastiprinātu interesi.
Citi piemin viņas detalizēto stāstīšanas veidu, metodisko pieeju albumu izdošanai, kā arī viņas pašu atzīto izvēli būt vienatnē un veidot ciešas draudzības, nevis piedalīties lielos sabiedriskos pasākumos.
Teilore Svifta koncertturnejā “The Eras Tour”
Autisma interešu atbalstītāji tīmeklī ir norādījuši uz dziedātājas šķietamajām grūtībām saprast noteiktus sociālus signālus agrāk sniegtajās intervijās un viņas tendenci uz atkārtotām kustībām un darbībām uzstāšanās laikā.
Turklāt viņas ļoti organizētā pieeja mūzikas producēšanai un enciklopēdiskās zināšanas par savu darbu arī tiek minēti kā iespējamie rādītāji. Taču jāatzīmē, ka uz fanu un sociālo tīklu lietotāju novērojumu pamata medicīniska diagnoze nav uzstādāma! Daudzas no apspriestajām īpašībām, piemēram, perfekcionisms, introvertums, radošā degsme vai sociālā trauksme, ir raksturīgas daudziem māksliniekiem, neatkarīgi no personas neiroloģiskajām īpatnībām.
Svarīgi atzīmēt, ka Teilore Svifta nekad publiski nav paziņojusi par autisma diagnozi, kā arī nav atbildējusi uz šīm tīmeklī klīstošajām spekulācijām.