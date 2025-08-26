Tramps reaģē uz Teilores Sviftas un Trevisa Kelsija saderināšanos
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien reaģēja uz popa superzvaigznes Teilores Sviftas un Nacionālās futbola asociācijas (NFL) Kanzassitijas “Chiefs” līdera Trevisa Kelsija saderināšanos, viņus apsveicot un atturoties no dzēlīgām piezīmēm Sviftai.
“Es viņiem novēlu daudz veiksmes,” Tramps paziņoja Baltajā namā valdības apspriedes laikā tiekoties ar žurnālistiem. “Manuprāt, viņš ir lielisks spēlētājs un lielisks cilvēks, un domāju, ka viņa ir brīnišķīgs cilvēks, tāpēc es viņiem novēlu daudz veiksmes.”
Saderināšanās paziņojumam viņa pievienoja fotoattēlu, kur Kanzassitijas “Chiefs” zvaigzne Kelsijs, ceļos nometies, lūdz viņas roku.
Nesen rekordus sasniegušo “Eras” koncertturneju pabeigusī Svifta ir viena no spožākajām mūzikas zvaigznēm pasaulē, un daudzas viņas dziesmas bijušas par mūziķes iepriekšējām attiecībām. Pēdējo gadu laikā viņa bieži manīta Trevisa Kelsija sabiedrībā dažādos pasākumos. Viņa tribīnēs jutusi līdzi Kelsijam NFL spēļu laikā, savukārt sportists manīts Sviftas koncertos.
Līdz šim Trampa un Sviftas attiecības nebūt nebija rožainas, tā kā Svifta atbalstīja Trampa pretinieci 2024. gada ASV prezidenta vēlēšanās, demokrātu viceprezidenti Kamalu Harisu, turklāt savu atbalstu paužot ar neslēptu repliku toreizējam Trampa viceprezidenta amata kandidātam Džeimsam Vensam, kurš Harisu nicīgi bija nodēvējis par “bezbērnu dāmu ar kaķi”. Savu atbalsta paziņojumu toreiz mūziķe parakstīja kā “Teilore Svifta, bezbērnu dāma ar kaķi”.
Jāpiebilst, ka Sviftas paraksts izraisīja toreizējā Trampa sabiedrotā un galvenā sponsora, pasaules bagātākā cilvēka Īlona Maska parupju repliku, viņam piedāvājot "sagādāt" Sviftai bērnu.
Trump last year: “I hate Taylor Swift” pic.twitter.com/5VFxDeLBUj— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) August 26, 2025
2020. gadā Svifta atbalstīja demokrātu Džo Baidenu, par spīti Trampa aicinājumam, taču tas viņam netraucēja stāstīt par Sviftas pausto atbalstu, izmantojot ar mākslīgo intelektu izveidotos attēlus. 2020. gada vēlēšanu kampaņas laikā Tramps stāstīja par saviem lielajiem nopelniem Sviftas bagātības tapšanā: “Es parakstīju un biju atbildīgs par Mūzikas modernizācijas likumu, kas paredzēts Teilorei Sviftai un visiem citiem mūzikas māksliniekiem. Džo Baidens Teilores labā neizdarīja neko un nekad neizdarīs. Nekādā ziņā viņa nedrīkst atbalstīt krāpnieku Džo Baidenu, vissliktāko un viskorumpētāko prezidentu mūsu valsts vēsturē, un būt nelojāla vīrietim, kurš viņai nopelnīja tik daudz naudas. Turklāt man patīk viņas čalis Treviss, pat ja viņš varētu būt liberālis un laikam mani nevar ciest!” Tramps ierakstīja savā “Truth Social” kontā.
Savā 2020. gada dokumentālajā filmā “Miss Americana” Svifta kritizēja Tenesī štata republikāņu senatoru Māršu Blekbērnu, viņu nosaucot par “Trampu ar parūku”. Uz to Tramps noreaģēja, ka tagad viņam Sviftas mūzika patīk “par apmēram 25 procentiem mazāk”.