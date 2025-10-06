Teilore Svifta atklāj - ko apspriedusi ar Edu Šīranu Selēnas Gomesas kāzās
Piedaloties Lielbritānijas "Hits Radio Breakfast Show", lai reklamētu savu jauno albumu "The Life of a Showgirl", dziedātāja Teilore Svifta atklāja, par ko viņa un dziedātājs Eds Šīrans runāja, apmeklējot Selēnas Gomesas kāzas ar Beniju Blanko 27. septembrī Santabarbarā, Kalifornijā.
“Es viņu (Šīranu) redzēju pagājušajā nedēļas nogalē — mūsu vienas no labākajām draudzenēm kāzās,” teica Svifta, runājot par Gomesu. “Mēs vienkārši runājām par to, cik ļoti mums patika, kad viņš pievienojās man uz skatuves Vemblija stadionā Eras Tour laikā,” viņa piebilda, atsaucoties uz Šīrana uzstāšanos viņas Londonas koncertā 2024. gadā, kur abi kopā izpildīja savu dziesmu "End Game".
Svifta arī atklāja, ka viņi bieži pārrunā savu mūziku, īpaši tad, kad “mēģina, raksta vai strādā kopā”. “Starp mums notiek kaut kas dīvains — kā prātu saplūšana — un tā vienmēr ir bijis,” viņa skaidroja. “Tā būs arī turpmāk.”
Intervijas gaitā Svifta pajokoja, ka nekas viņai un Šīranam nesagādā lielāku prieku, kā tikt aicinātiem uzstāties lielos pasākumos. “Mēs runājām ar Edu Šīranu pirms pāris nedēļām, un viņš teica, ka viņu nepārtraukti aicina dziedāt cilvēku kāzās. Vai viņš dziedās arī tavās?” vaicāja raidījuma vadītāja.
Svifta, kura ir saderinājusies ar NFL zvaigzni Travisu Kelsu, atbildēja:“Domāju, ka būtu grūti viņu atturēt no tā,” sacīja Svifta. “Viņš vienmēr saka: “Man vienmēr prasa dziedāt kāzās.” Bet Eds ir tāds – ja ir skatuve, viņš uz tās būs. Viņš zina, ko cilvēki vēlas, un viņš vēlas to dot.”
“Un tas ir jautrākais mūsu draudzībā — mums abiem patīk uzstāties, patīk rakstīt un dziedāt. Mēs esam tādi: “Ak, neliec man dziedāt... labi, labi!” Tad tu stāvi tur un saki grupai: “Shake It Off” ir trīs akordi. Sākam šeit.” Bet jā, mēs vienkārši mīlam to, ko darām. Nav grūti pārliecināt mūs dziedāt jebkur,” viņa piebilda.
Svifta arī pieminēja Šīrana paša kāzas: “Viņam bija lieliskas kāzas... apmēram pirms astoņiem gadiem, mežā, tādas meža kāzas.” Šīrans apprecējās ar Čeriju Sībornu 2018. gadā, un pārim tagad ir divas meitas.
Kāds avots iepriekš pastāstīja, ka gan Svifta, gan Šīrans teica runas Gomesas kāzu pieņemšanā. Visi trīs ir draugi, un Šīrans kopā ar producentu Beniju Blanko ir strādājis pie vairākiem muzikāliem projektiem. “Pieņemšanā visi izklaidējās un svinēja līdz vēlai naktij,” sacīja avots. “Gaisotne bija ļoti jautra.Selēna un Benijs staroja visu vakaru un nevarēja pārtraukt smaidīt. Telpā bija tik daudz mīlestības,” avots piebilda.
Svifta ir tuva draudzene ar Gomesu kopš 2008. gada, kad abas satikās ar brāļiem Džonasiem — Svifta ar Džo Džonasu, bet Gomesa ar Niku Džonasu. Savukārt Sviftas un Šīrana draudzība sākās 2012. gadā, kad Šīrans bija viņas Red Tour iesildošais mākslinieks. Tajā pašā gadā iznāca arī viņu kopīgā dziesma Everything Has Changed, kas iekļauta albumā Red.