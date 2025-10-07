Teilores Sviftas albums "The Life of a Showgirl" sasniedz jaunu rekordu
Amerikāņu popzvaigznes Teilores Sviftas 12. studijas albums "The Life of a Showgirl" pirmajā dienā ASV albumu pārdošanā notirgots 2,7 miljonos eksemplāru, liecina nozares datu un analītikas uzņēmuma "Luminate" dati.
Pārdošanas rezultāti ir iespaidīgi vairāku iemeslu dēļ. Svifta ir pārspējusi savu rekordu par visvairāk pārdotajiem albumiem pirmajā nedēļā... vienā dienā. Viņas iepriekšējais albums, 2024. gada “The Tortured Poets Department,” ASV pirmajā nedēļā sasniedza 2,61 miljonu pārdotu albumu vienību.
"The Life of a Showgirl" ir kļuvusi arī par otro lielāko pārdošanas nedēļu jebkuram albumam mūsdienu laikmetā, kopš "Luminate" sāka sekot pārdošanas datiem 1991. gadā. Tas tika sasniegts arī tikai vienā dienā. Pašlaik augstāko vietu ieņem Adele albums “25,” kas 2015. gadā ASV pirmajā nedēļā pārdots 3,378 miljonos eksemplāru.
Tāpat, pēc "Luminate" datiem, "The Life of a Showgirl" jau ir pārspējusi rekordu par visvairāk pārdotajiem vinila albumiem vienā nedēļā ASV, sasniedzot 1,2 miljonus eksemplāru. Iepriekšējais rekorda turētājs? Jā, viņas pašas “The Tortured Poets Department,” kas pirmajā nedēļā vinila formātā pārdots 859 000 eksemplāru.
Sviftas albumu daudzveidīgās versijas, iespējams, ir viens no iemesliem ekonomiskajai veiksmei. Viņas viens no galvenajiem partneriem "Target" piedāvā trīs CD versijas ar nosaukumiem “It’s Frightening,” “It’s Rapturous” un “It’s Beautiful.” Ir arī ekskluzīva vinila izdevuma versija “The Crowd Is Your King” ar “vasaras spricējoša rozā mirdzoša vinila” dizainu. Ir arī vairākas citas vinila versijas: “The Tiny Bubble in Champagne Collection,” “The Baby That’s Show Business Collection,” “The Shiny Bug Collection,” kā arī standarta LP un kasešu versijas. Un visbeidzot, sestdien Svifta paziņoja par četriem jauniem CD variantiem ar akustiskām albuma dziesmu versijām. Katrs izdevums ietver divas dažādas vienkāršotas ierakstu versijas.
Viņa arī dominēja kinoteātru kasē nedēļas nogalē ar savu trīs dienu pasākumu “The Official Release Party of a Show Girl,” kas pēc "Comscore" svētdienas aplēsēm debitēja pirmajā vietā ar 33 miljoniem ASV dolāru, sapelnītiem kases ieņēmumos Ziemeļamerikā vien.