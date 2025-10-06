Grupas "Remix" koncerts "Pilsēta" Liepājā 2025. gada oktobrī
2025. gada 3. oktobrī Liepājas koncertzālē "Lielais dzintars", svinot leģendārās grupas "Remix" 40 gadu jubileju, izskanēja koncerts "Pilsēta".
FOTO: Liepāju ar sirsnīgu koncertu saviļņo leģendārā grupa "Remix"
Aizvadītās nedēļas nogalē Liepājas koncertzālē “Lielais dzintars”, svinot leģendārās grupas "Remix" 40 gadu jubileju un par godu Liepājas 400. dzimšanas dienai, izcilie mūziķi Uldis Marhilevičs, Igo un Aivars Hermanis kopā ar Latvijas Radio bigbendu, kas nākamgad svinēs 60 gadu jubileju, tikās vērienīgā un emocionālā koncertā "Pilsēta".
Mūziķi atskaņoja gan laika pārbaudi izturējušos instrumentālos skaņdarbus jaunos pianista Viktora Ritova veidotajos aranžējumos, gan grupas lielākos hītus: “Sveiks”, “Pilsēta”, “Banānu republika”, “Vēstules”, “Naktsvārdi”, “Komunālais blūzs” un citus. Klausītāji koncertu uzņēma ar patiesu sajūsmu un sadziedājās ar māksliniekiem, savukārt pēc koncerta bija iespēja gan tikt pie mūziķu autogrāfiem, gan kopbildēm.
Grupas jubilejas turneja turpināsies arī nākamgad:
- 15. februārī koncertzālē “Cēsis”
- 27. martā Ogres kultūras centrā
- 11. aprīlī Latgales vēstniecībā "Gors"
- 17. aprīlī VEF Kultūras pilī Rīgā
- 18. aprīlī Ventspils teātra namā “Jūras vārti”
- 18. augustā Dzintaru koncertzālē Jūrmalā
“Mēs uz brīdi atgriežamies netālā pagātnē – 1985.gadā, kad Radio mājā Doma laukumā sākās mūsu ansambļa reālā dzīve. Šis projekts ar Latvijas Radio bigbendu ir kā atskats uz to visu, bet tajā pašā laikā – tilts uz šodienu. Programmā ir izlase no visiem instrumentālajiem albumiem, kā arī grupas lielākie hiti, kurus izpildīs Igo. Šajā gadījumā tas skanējums ir fantastisks, jo bigbenda plašums, spēks un dinamika to paceļ to pavisam citā līmenī,” koncertus raksturo Uldis Marhilevičs.
Kompozīcijas tapušas laikā, kad Latvijas Radio pēc Raimonda Paula iniciatīvas tika dibināts ansamblis ar tā brīža spēcīgākajiem jaunajiem instrumentālistiem – pianistu Uldi Marhileviču, ģitāristu Aivaru Hermani, bundzinieku Vilni Krieviņu un basģitāristu Jevgeņiju Ščapovu (pēc 1989. gada – Eduards Glotovs). Ansamblim pievienojas dziedātājs Igo, un “Remix” kļūst par to supergrupu, kuru pazīstam jau četrdesmit gadus. Tajā pašā laikā kolektīvs kā pavadošais ansamblis turpina ierakstīt dažādu komponistu skaņdarbus un strādā pie savas instrumentālās mūzikas programmas: top skaņdarbi “Cīņa”, “Spēle”, “Pilsēta” un leģendārais “Uz veselību!”.
Savukārt šim koncertam skaņdarbus īpaši aranžējis Radio bigbenda pianists Viktors Ritovs, kurš “Remix” mūzikā saskata daudz pozitīvisma, humora un ārkārtīgi skaistas melodijas, it sevišķi balādēs, “Remix” skanējumu papildinot ar bigbenda tembrālajām krāsām.