Pirmdien daudzviet Latvijā gaidāms lietus un sniegs

Pirmdien daudzviet Latvijā - lielākoties Vidzemē un Latgalē - gaidāms lietus un sniegs, prognozē sinoptiķi.

Debesis klās mākoņi, Kurzemē un Zemgalē gaidāms saulaināks laiks.

Rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās brīžiem pastiprināsies līdz 9-14 metriem sekundē. Maksimālā gaisa temperatūra būs +1..+6 grādi.

Rīgā būs pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem gaidāmi nelieli nokrišņi. Rietumu vēju nomainīs ziemeļrietumu vējš ar brāzmām līdz 13 metriem sekundē, gaiss iesils līdz +3..+4 grādiem.

Laikapstākļus ietekmē ciklons, kas atkāpjas uz austrumiem. Centrāleiropā atrodas anticiklons, tā atzars pastiprinās virs Baltijas jūras. Atmosfēras spiediens jūras līmenī no 1014 hektopaskāliem Ziemeļvidzemē līdz 1020 hektopaskāliem Dienvidkurzemes novadā.

