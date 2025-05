“Lielu kaisli es nejutu..." Diāna Zande par attiecību sākumu ar Juri Sērmukšu

Viņa atklāj, ka šīs attiecības abi ir veidojuši daudz veiksmīgāk nekā iepriekšējās, jo ļoti daudz runājuši par to, kas pāra starpā notiek, vai viņi var būt kopā: “Runājām par to, ja mēs dzīvotu kopā, kāda tā dzīve varētu izskatīties. Es vēl tolaik teicu, ka es īsti tādu kaisli nejūtu, un ka man mīlestība asociējas ar baigo drāmu. Bet tajā pat laikā man ar šo cilvēku vienkārši ir labi. Un es nezinu, vai tā ir mīlestība, varbūt tas tā nav. Katrā ziņā tolaik mēs izdarījām lielu darbu par to runājot, liekot stabilus pamatus mūsu kopīgajam ceļam."