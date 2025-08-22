Palielina indeksējamo apmēru, neapliekamo minimumu un vēl: kas jāzina par pensiju indeksācijas izmaiņām
Atbilstoši likumam “Par valsts pensijām”, arī šogad 1. oktobrī notiks pensiju indeksācija. Pensiju indeksu veido faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par 12 mēnešu laika posmu un daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) pozitīva reālā pieauguma procentiem.
2025. gadā tiks pārskatītas pensijas un atlīdzības vai tās daļas apmērs, kas nepārsniedz 1488 eiro, t.i. iepriekšējā kalendārā gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī apmērā.
Tas nozīmē, ka tiks indeksēts viss pensijas un atlīdzības apmērs, ja tas nepārsniedz 1488 eiro. Savukārt tām pensijām un atlīdzībām, kuras ir lielākas par 1488 eiro, indeksēs daļu no piešķirtās summas – jau pieminētos 1488 eiro. Palielinājums būs atkarīgs gan no pensijas un atlīdzības apmēra, gan piemērojamā indeksa.
Izņēmums ir politiski represētie, cilvēki ar I grupas invaliditāti, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un personas, kurām vecuma pensija piešķirta pirms likuma “Par valsts pensijām” noteiktā vecuma sasniegšanas sakarā ar tāda bērna aprūpi un audzināšanu, kuram noteikta invaliditāte, vai sakarā ar piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu, kuriem tiks indeksēts viss pensijas apmērs.
Labklājības ministrs Reinis Uzulnieks: ”Šī gada pensiju indeksācijā būtiska ir taisnīguma dimensija – cilvēkiem ar lielāku darba mūžu un ilgāku apdrošināšanas stāžu tiek piemērots augstāks indekss. Tas nozīmē, ka tie, kuri ilgāk veikuši sociālās iemaksas, arī saņems lielāku pensijas pieaugumu. Šāda pieeja ļauj sabalansēt gan solidaritātes, gan nopelna principu, un tas ir svarīgs solis, lai nodrošinātu ilgtspējīgu un godīgu pensiju sistēmu."
Šogad vecuma pensiju indeksācijā tiks piemēroti dažādi indeksi, kas atkarīgi no cilvēka uzkrātā apdrošināšanas stāža. Jo lielāks apdrošināšanas stāžs, jo lielāks indekss tiks piemērots un lielāku vecuma pensijas pieaugumu cilvēks var sagaidīt.
Vecuma pensiju indeksācijā bez faktiskā patēriņa cenu indeksa ņems vērā arī daļu no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem. Ja apdrošināšanas stāžs ir:
- līdz 29 gadiem, tad 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem;
- no 30 līdz 39 gadiem, kā arī, ja pensija piešķirta par darbu kaitīgos un smagos vai sevišķi kaitīgos un sevišķi smagos darba apstākļos, – 60%;
- no 40 līdz 44 gadiem – 70%;
- 45 gadi un vairāk – 80%.
Tādējādi tiem cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs ir:
- līdz 29 gadiem, vecuma pensijas pārskatīšanā piemēros indeksu 1,0635;
- no 30 līdz 39 gadiem – piemēros indeksu 1,0686;
- no 40 līdz 44 gadiem – indekss būs 1,0737;
- 45 un vairāk gadu – piemēros indeksu 1,0787.
Piemēram, ja vecuma pensijas piešķirtais apmērs ir 600 eiro, tad senioram ar apdrošināšanas stāžu:
- līdz 29 gadiem no š.g. oktobra pensijas piešķirtais apmērs būs 638,1 eiro (par 38,1 eiro lielāks);
- no 30 līdz 39 gadiem – pensijas apmērs būs 641,16 eiro (par 41,16 eiro lielāks);
- no 40 līdz 44 gadiem – pensijas apmērs būs 644,22 eiro (par 44,22 eiro lielāks);
- 45 gadi un vairāk, tad pensija palielināsies līdz 647,22 eiro (par 47,22 eiro lielāks).
Savukārt pārējo valsts pensiju un apdrošināšanas atlīdzību indeksācijai un piešķirtās piemaksas pie vecuma un invaliditātes pensijas par vienu apdrošināšanas stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim, noteikšanai piemēros faktisko patēriņa cenu indeksu un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem, t.i. piemēros indeksu 1,0635.
Indeksējot piemaksu, attiecīgo indeksu piemēros piemaksas apmēram 1,62 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim un piemaksas apmēram 2,43 eiro par katru apdrošināšanas stāža gadu līdz 1995. gada 31. decembrim, ja vecuma pensija piešķirta līdz 1996. gada 31. decembrim vai arī invaliditātes pensija piešķirta un vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamais vecums sasniegts līdz 1996. gada 31. decembrim.
Tas nozīmē, ka esošais piemaksas apmērs, kas šobrīd ir 1,62 eiro un 2,43 eiro par vienu apdrošināšanas stāža gadu, tiks pārskatīts, piemērojot indeksu 1,0635. Līdz ar to cilvēki, kas saņēma 1,62 eiro par katru stāža gadu, kas uzkrāts līdz 1995. gada beigām, turpmāk saņems 1,72 eiro, bet tie, kas saņēma 2,43 eiro – turpmāk saņems 2,58 eiro.
Piemēram, pensionārs, kuram ir piešķirta vecuma pensija 610 eiro par kopējā apdrošināšanas stāža 45 gadiem un pie tās noteikta piemaksa 40,5 eiro (par 25 darba gadiem līdz 1995. gada beigām), no 1. oktobra saņems vecuma pensiju 658 eiro un piemaksu pie pensijas 43 eiro.
Indeksētas tiks vecuma, izdienas, invaliditātes un apgādnieku zaudējuma pensijas un atlīdzības, kuras piešķirtas vai pārrēķinātas līdz 2025. gada 30. septembrim. Pensiju indeksācijas mērķis ir nodrošināt piešķirto pensiju un atlīdzību aizsardzību pret pirktspējas krišanos un panākt to vērtības nezaudēšanu.
Jāņem vērā, ka no kopējā pensijas un piemaksas apmēra var tikt ieturēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis (neapliekamais minimums 2025. gadā – 1000 eiro), kas samazina izmaksājamo summu. Pensionāriem pašiem nekas nav jādara – pensiju indeksāciju nodrošinās Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra un tā notiek automātiski.