Dažas lietas kļūst skaidrākas: Anna Sedokova ir sazinājusies ar Jāņa Timmas ģimeni

"Paldies Markam un visiem pārējiem par atbalstu un noderīgo informāciju par manu brāli!"



Tā ir taisnība, ka policija Lavijā ir sākusi izmeklēšanu un ekspertīzi par mana brāļa nāves apstākļiem. Varu teikt, ka par viņa nāves apstākļiem ir daudz atklātu jautājumu, un eksperti dara visu iespējamo, lai saprastu, kas īsti notika mana brāļa dzīves pēdējā dienā. Lai neietekmētu šo izmeklēšanu, es nevaru sniegt papildus komentārus par šo lietu. Tomēr, ja jums ir kāda svarīga informācija, lūdzu, sūtiet to uz jt6case@gmail.com.



Iepriekšējā ierakstā es minēju: “Šogad Anna jau ir sazinājās ar banku Amerikas Savienotajās Valstīs un apgalvojusi, ka ir mana brāļa kontu likumīgā adminstratore.” Šī banka ir American Express, un Anna man personīgi rakstīja paskaidrojumu, ka viņa zvanīja bankai tikai, lai atsaistītu savu kredītkarti no mana brāļa kredītkartes. Viņa man arī atsūtīja fotoattēlu, kurā redzams, ka mans brālis norādījis parādsaistības par kredītkartēs, suni, automašīnu, apdrošināšanu, mantu uzglabāšanu un mobilo tālruni, kopsummā par 10 900 USD. Es redzēju ekrānuzņēmumu, kurš parāda to, ka Anna 28. novembrī veica pārskaitījumu manam brālim par 10 000 USD un 6. decembrī par 295 000 RUB (apmēram 2 826 eiro - red.)"