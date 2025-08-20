Šis dārzenis pazemina holesterīnu un uzlabo gremošanu: tava veselība teiks paldies
Nākamreiz, kad gatavosiet pusdienas vai vakariņas, vērts ņemt vērā ekspertu ieteikumu - savā uzturā iekļaut vienu konkrētu dārzeni un no tā pagatavoto eļļu. Tas ārkārtīgi pozitīvi ietekmē veselību – pazemina holesterīna līmeni un uzlabo gremošanu. Tāpēc ēdiet to pēc iespējas biežāk – tavs ķermenis un veselība būs pateicīgi.
Holesterīna līmenis paaugstinās, ja asinīs ir pārāk daudz taukvielas, ko sauc par holesterīnu. Ja tā ir pārāk daudz, var aizsērēt asinsvadi, tāpēc uzturā nevajadzētu lietot pārāk daudz tauku.
Pārmērīgs holesterīna līmenis palielina sirds slimību risku. Interesanti, ka augsts holesterīna līmenis neizraisa nekādus simptomus – par to var uzzināt tikai pēc asins analīzes veikšanas, raksta express.co.uk.
Kukurūza – lielisks risinājums
Runājot par holesterīna līmeņa samazināšanu, pētījumi liecina, ka kukurūza ir lielisks risinājums. Tas ir ne tikai daudzpusīgs dārzenis, kas ir lielisks papildinājums jebkurai maltītei, neatkarīgi no tā, vai ēd to uz maizes, zupās vai salātos, bet tam ir arī daudz ieguvumu veselībai, padarot to par lielisku izvēli tiem, kas vēlas samazināt holesterīna līmeni.
Nesenā pētījumā, kas publicēts žurnālā "The Journal of Nutrition", tika novērtēti 25 pieaugušie ar augstu holesterīna līmeni, kuri dienā patērēja četras ēdamkarotes kukurūzas eļļas. Rezultāti parādīja, ka tiem, kas patērēja kukurūzas eļļu, holesterīna līmenis samazinājās vairāk nekā tiem, kas patērēja tādu pašu daudzumu kokosriekstu eļļas.
"54 gramu kukurūzas eļļas iekļaušana uzturā labvēlīgāk ietekmēja plazmas lipīdu profilus nekā tiem, kas patērēja kokosriekstu eļļu," komentē Dr. Kevins Maki, pētījuma vadošais autors. Holesterīna līmeņa pazemināšana nav vienīgais kukurūzas eļļas ieguvums, kas labvēlīgi ietekmē veselību. Kukurūza var arī samazināt diabēta attīstības risku.
Uzlabo gremošanu
Kukurūza var arī uzlabot gremošanu, jo tā ir bagāta ar dabīgām šķiedrvielām. Citā pētījumā, kas arī publicēts žurnālā "The Journal of Nutrition", tika atklāts, ka polidekstrozes un šķīstošās kukurūzas šķiedras, divu veidu kukurūzā atrodamu šķiedrvielu, lietošana bija saistīta ar biežāku vēdera izeju. Pētījuma vadošais autors Dr. Dereks Tims paskaidroja, ka abas vielas “veseliem cilvēkiem palielina izkārnījumu daudzumu, ja pārslām un smalkmaizītēm pievieno šķiedrvielas. Tā kā palielināts izkārnījumu daudzums ir uzlabotas zarnu darbības biomarķieris, rezultāti liecina, ka šīs šķiedrvielas normalizē zarnu kustību, ja tās ir pārstrādātos pārtikas produktos un dzērienos.”
Zarnu baktērijas — vēl viens veids, kā veicināt gremošanu — arī kļūst aktīvākas, ja uzturā tiek iekļauta kukurūza. Veselīgs zarnu baktēriju līdzsvars ir būtisks ne tikai veselīga gremošanas trakta uzturēšanai, bet arī ķīmiskā līdzsvara veicināšanai gremošanas sistēmā, jo aptuveni 70 procenti no organisma imūnsistēmas atrodas zarnās.
Par laimi, neliela kukurūzas daudzuma pievienošana uzturam var palīdzēt saglabāt šo svarīgo līdzsvaru.
Nesen publicēts pētījums žurnālā PLOS One atklāja, ka šķīstošajai kukurūzas šķiedrai piemīt prebiotiska iedarbība un tā palielina labvēlīgo baktēriju skaitu pētījuma dalībnieku gremošanas traktā. Ja jūs uztrauc jūsu uzturs, vai tas būtu aizcietējums vai slikta gremošana, šis klasiskais našķis var palīdzēt jums ilgāk saglabāt sāta sajūtu.
Ja pirms pusdienām jūtat izsalkumu, pamēģiniet uzkodu vietā ēst popkornu ar augstu kaloriju un tauku saturu. Pētījumi liecina, ka popkorna sāta indekss ir 154 procenti, salīdzinot ar baltmaizi, kuras sāta indekss ir 100 procenti. Tajā pašā pētījumā, kas publicēts Eiropas uztura žurnālā, tika atklāts, ka porcija zema tauku satura popkorna ir sātīgāka nekā čipsu paciņa.