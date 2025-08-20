Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts brīdina sievietes ar gariem matiem: šī lieta var radīt nopietnus draudus automašīnas vadītājiem un pasažieriem
Neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts brīdina, ka iemīļotās matu sprādzes -"krabīši" var radīt nopietnus draudus automašīnas vadītājiem un pasažieriem.
Lai gan šis stilīgais aksesuārs tiek lietots jau gadu desmitiem, pēdējos gados tā popularitāte atkal strauji pieaug. Blogeri nepārtraukti dalās ar jauniem nēsāšanas veidiem, bet slavenības ar lepnumu demonstrē tos uz sarkanā paklāja.
Tomēr neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsts, doktors Džoels, izsaka brīdinājumu, no kura metas zosāda: "Esmu redzējis ne vienu vien ceļu satiksmes negadījumu, kurā matu sprādze nopietni savainoja galvas ādu. Šie mazie plastmasas aksesuāri kļūst par īstām mocībām, kad pēc avārijas tos nākas izņemt no galvas."
Pēc ārsta teiktā, metāla matu sprādzes ir vēl bīstamākas. "Reiz man bija paciente, kura ceļu satiksmes negadījuma laikā bija ar metāla matu sprādzi. Tā rezultātā viņa guva galvaskausa lūzumu un asiņošanu smadzenēs." Ārsts iesaka brauciena laikā matus nostiprināt drošākā veidā - piemēram, izmantojot matu gumijas.
Brīdinājums no ārsta izraisīja plašu rezonansi sekotāju vidū: "Par laimi, es vienmēr izmantoju matu gumijas"; "Es pat nezināju, ka tās ir tik bīstamas - tagad matu sprādzes es vairs nelietoju"; "Nolikšu telefonu un iešu apgriezt matus," raksta sievietes.
Īpašu nozīmi ārsta brīdinājumam piešķir blogeres Peislijas Nikolles stāsts. Viņa iekļuva autoavārijā, kuras laikā tik stipri atsitās ar galvu, ka matu sprādze iekļuva viņas galvaskausā.
@paisley.rileyyy Replying to @ocytemple3 sorry for the stutter and shaking: i have a concussion and am on medications😕 #fyp #foryou #hairclip ♬ original sound - Paisley Nicole🤍
Peisliju nekavējoties nogādāja slimnīcā, kur viņai veica galvas un krūškurvja izmeklēšanu. Par laimi, smadzeņu bojājumi netika konstatēti, taču, lai savainojums sadzītu, bija nepieciešamas piecas metāla skavas. Taču matu sprādzei nekas nenotika - asiņainais aksesuārs pēc procedūras viņai tika atdots pilnībā vesels.