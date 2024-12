No Krāslavas līdz Eiropas basketbola augstākajam līmenim. Jāņa Timmas krāšņā karjera laiku lokos

Jāņa Timmas traģiskā bojāeja vēl tiks izmeklēta, un pagaidām pastāv dažādas versijas, kā tā ir notikusi. Par notikušo traģēdiju komentārus sociālajā vidē sniegušas viņa abas bijušās sievas, no kurām pēdējā, Anna Sedokova, 16. decembrī svinēja dzimšanas dienu. Publisku komentāru sniedzis arī tēvs Raitis, ar kuru pēdējos gados Jānim komunikācija bija pārtrūkusi. Jānis Timma atmiņā paliks kā sportists, kurš mīlēja basketbolu no visas sirds. Šis apstāklis un paša darba ētika ļāva tikt pie individuāliem panākumiem, un iespējas cīnīties par augstākajiem mērķiem ar pārstāvētajām komandām. Lielākoties Jānis bija viens no komandu vadošajiem basketbolistiem.